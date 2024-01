Golpetazo de realidad (0-1)

Pues esto es lo que hay. El Castellón no está 13 puntos por encima del Málaga CF por gusto. Es mejor, y lo demostró en La Rosaleda. De nada sirve competir de tú a tú contra el líder si no eres capaz de poner el partido de cara cuando eres mejor durante muchos minutos en la primera parte. En cuanto los de Dick Schreuder olieron sangre fueron a por ella y no perdonaron. Solo necesitaron acertar en una segunda jugada tras un córner para adelantarse al inicio de la segunda mitad y a partir de ahí dominar el choque y cerrarlo casi sin sufrir ante un equipo blanquiazul que cada día se muestra más impotente.

Primer tiempo disputado

El Málaga demostró en los primeros 45 minutos que está capacitado para competir contra los mejores equipos de la categoría. Ya lo hizo en la ida en Castalia, y ahora en la segunda vuelta otra vez fue capaz de poner las cosas muy complicadas a los de Dick Schreuder. Pero no le alcanzó ni siquiera para sumar un punto. Pellicer cambió el sistema para la ocasión, pasó a jugar con tres centrales -Moussa, Einar Galilea y Juande- y la apuesta le salió bien de inicio. Los blanquiazules cortocircutaron el juego por dentro del Castellón y además conseguía generar mucho peligro por los costados, con Gabilondo y Dani Sánchez, cada vez que robaba y se desplegaba en ataque.

Los primeros acercamientos fueron visitantes. A los 20 segundos de partido, Raúl Sánchez ya avisó desde la frontal. Y poco después, el colegiado anulaba un gol al Castellón por fuera de juego claro de De Miguel. El choque comenzó con un ritmo frenético, con peligro en ambas áreas. Los de Pellicer ponían el ‘uy’ en la grada a base de centros laterales que no llegaban a Roberto y Dioni por muy poco. Pasado el cuarto de hora, llegó la mejor en el primero acto para el Málaga. Esta vez sí, Roberto llegó a conectar un envío de Dani Sánchez, pero su toque con la puntera se marchó fuera por poco.

Pasado el ecuador de la primera parte, nuevo susto en el área de Alfonso Herrero. Una pérdida tonta de Dani Lorenzo provocó la ocasión castellonense, anulada de nuevo por posición antirreglamentaria de De Miguel. El encuentro amagaba con romperse en cualquier momento. Solo faltaba el acierto en los metros finales. Los de Pellicer necesitaban ese último pase bueno para terminar de desarbolar a los de Dick Schreuder.

El encuentro se calentaba antes de llegar al descanso. De Miguel veía la amarilla por golpear con la cabeza por detrás a Manu Molina en rifirrafe. El colegiado consideró que no era suficiente para mandarlo a la caseta. Y llegaban nuevas malas noticias en forma de lesión para el Málaga. Sangalli tenía que abandonar el partido a los 36 minutos y entraba en su lugar Izan Merino. Con todo por decidir se llegaba al descanso.

Un balón disputado por aire en el área del Castellón. / Gregorio Marrero / Gregorio Marrero

Efectividad del Castellón

El Málaga intentó seguir con el mismo plan tras el descanso. Roberto y Galilea tuvieron las primeras ocasiones de peligro del segundo, pero el que golpeó primero fue el líder. En la segunda jugada tras un córner, Salva Ruiz la ponía y Manu Sánchez, recién entrado al partido, cabeceaba al fondo de la portería.

Pellicer no podía esperar demasiado para intentar cambiar el guion del partido. Hacía un doble cambio muy ofensivo dando entrada a Larrubia y Kevin por Juande y Moussa. Pasaba a jugar con solo dos centrales, retrasando la posición de Izan Merino. El enfado de la afición con el trencilla iba en aumento tras varias decisiones polémicas muy seguidas. Se fue enredando el Málaga y descentrándose más con el paso de los minutos. También se iba desconectando la hinchada ante la impotencia de su equipo de cercar la portería rival.

Roberto se lamenta tras una acción desaprovechada. / Gregorio Marrero / Gregorio Marrero

Impotencia blanquiazul

El Castellón tenía ahora el partido donde quería. Por delante en el marcador y con espacios para sentenciar. Y pudo hacerlo, pero Kastaneer regaló una vida extra al Málaga al fallar un gol con todo a placer. Remató horrible a puerta vacía y le entregó el balón en las manos a Alfonso Herrero. Seguía vivo el equipo de Pellicer, pero las sensaciones es que podía estar cuatro horas más jugando sin conseguir igualar la contienda. La ansiedad y el cansancio iba haciendo mella, mientras La Rosaleda se iba vaciando con 7 minutos de descuento por delante y solo el 0-1 en el marcador. Ni siquiera llegó a tirar a puerta el Málaga, apenas sufrieron los de Dick Schreuder para mantener el resultado. Villahermosa vio su segunda amarilla y dejaba a su equipo con 10, pero ya no había tiempo para nada más. La pelea por el ascenso directo se escapó.