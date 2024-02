¿Seguirá Pellicer apostando por un sistema 4-2-3-1?

Al Málaga CF le quedan por delante 14 partidos de temporada regular para terminar de cerrar su clasificación en Primera RFEF. Con el liderato a 9 puntos y la sexta plaza -fuera del play off de descenso- a 10, la situación es intermedia para luchar por todo. Además, en rojo está el partido contra el Ibiza del 3 de marzo, un encuentro que puede aupar de nuevo a los blanquiazules y Sergio Pellicer podría haber encontrado la fórmula para ello.

Es cierto que los de Martiricos no han podido presumir de regularidad en los últimos meses. Multitud de lesiones, derrotas inesperadas o falta de eficacia en el gol han sido un lastre a la hora de dar el salto definitivo. Pero el Málaga CF se marchó de su victoria contra el Recreativo de Huelva con una noticia tan positiva como los tres puntos: el mejor partido futbolístico contra un rival directo como los onubenses.

Medular intocable

Hay muchas razones para explicar esta mejora exponencial con lo visto sobre el césped Melilla y una de ellas es haber encontrado, al fin, un once inicial en el que 11 jugadores coinciden en un alto nivel físico y de rendimiento. Algo que parece evidente y que no siempre se ha dado. Y no solo lo hacen entre ellos, sino que se ven acompañados por un sistema con el que Pellicer parece haber cubierto las debilidades y engrandecido las fortalezas: el 4-2-3-1.

Ferreiro ha sido uno de los que mejor rendimiento ha dado con el 4-2-3-1. / Gregorio Marrero

No fue cuestión de marcar dos goles ante el Decano o de hacerlo en tan solo 5 minutos, sino del fútbol que se practicó y ahí brilló el centro del campo. El Málaga CF ha reunido tres grandes versiones de Genaro, Manu Molina y Dani Lorenzo, los dos últimos siendo los grandes esperados. En un primer momento, siempre se apuntó a la sala de máquinas como a la zona mejor cubierta por la dirección deportiva durante el verano y el tiempo le ha dado la razón en febrero.

Ellos tres han sido los encargados de darle al equipo el salto de calidad necesario, pero lo cierto es que hay jugadores cada vez más asentados con este sistema. Uno de ellos es Ferreiro quien, sin ser el extremo ágil y veloz que buscaba Loren Juarros por Haitam, ha demostrado ser tan necesario como ese perfil a la hora de darle a sus compañeros lo que necesitan. O el propio Galilea, de vuelta como titular otra vez con Nelson como compañero infranqueable.

Posiciones abiertas

La incógnita llega ahora tras la lesión de Roberto. ¿Será Dioni la punta de referencia o volverá el 4-4-2 para jugar con Javier Avilés? ¿Repetirá el jugador cedido por el Leganés como extremo o regresará Kevin a su posición? ¿Fue puntual la titularidad de Carlos Puga por encima de Gabilondo? Sea como fuere, es una gran noticia contar con un sistema que funciona y a la vez tener variantes para que su vigencia se mantenga. Alcoyano será una buena prueba de funcionamiento. Si resulta ser un éxito, a por todas con él.