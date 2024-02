Roberto, mucho más que la ausencia del gran goleador del Málaga CF

Hay una pregunta que ha sobrevolado durante muchos meses en los alrededores de Martiricos y en la afición. En caso de que haya algún percance físico, ¿tiene jugadores el Málaga CF para suplir a Roberto? ¿Cuenta Pellicer con variantes para sumar los goles de su gran delantero con otros futbolistas? El paso de los partidos, con el ‘19’ sobre el césped, ya dio algunos síntomas, pero ahora el cuerpo técnico tendrá que enfrentarse a una de las grandes decisiones que nadie quiso tomar.

El Málaga CF va a jugar este sábado contra el Alcoyano sin Roberto, uno de los grandes líderes por excelencia. El club confirmó este jueves que sufre un edema a nivel distal en psoas iliaco derecho. La entidad blanquiazul señaló que «queda pendiente de evolución», pero lo cierto es que su presencia está descartada para competir en El Collao. Un partido muy importante en el que habrá que rendir sin el mejor jugador en estos momentos.

Roberto celebra ante La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Adiós a Alcoy... ¿y al Ibiza?

Hay una buena noticia. No se trata de una rotura, sino que se habla de una sobrecarga que le va a hacer perderse menos de lo que en un principio podría ser, que ya es mucho si se habla de una figura como la de Roberto. La cuestión es que eso ya genera un problema importante de cara a la semana que viene, cuando el Málaga CF se jugará casi todas sus aspiraciones de cara a final de temporada en la visita del Ibiza -colíder- a La Rosaleda.

Por el momento, está descartado para este sábado. Para pensar en la próxima jornada habrá que esperar porque entran en juego factores como la evolución del propio futbolista o la balanza en la que habrá que colocar la necesidad de arriesgar, teniendo en cuenta las consecuencias que pueden darse, o recurrir a la prudencia pensando más en el play off de ascenso.

Mucho más que un delantero

Y hay también una mala noticia. Roberto es mucho más que un delantero en el Málaga CF. Es inevitable que los focos se vayan a los 11 tantos, 4 en los últimos 4 partidos, que le convierten en el tercer máximo goleador de Primera RFEF. Había recuperado el olfato de cara a portería rival y estaba siendo el mejor futbolista por excelencia. Sin embargo, como le ha sabido reconocer muchas veces su afición, es mucho más que un simple ‘killer’.

El cordobés ha dado muchos pasos adelante esta temporada. Uno de ellos es en cuanto al gol, pero el trabajo invisible con el que pelea día a día es casi tan importante para el devenir del equipo como su efectividad. Roberto es un trabajador incansable tanto para atacar como para defender, es el líder moral para subir las líneas de presión o para poner en apuros al portero rival. Es el primero que salta a robar el balón y el que más peligro genera a todos sus rivales.

Así que habrá que encontrar sin él goles y también capacidad de sacrificio para sumar al equipo. ¿Tiene el Málaga CF un solo jugador que reúna todas esas condiciones?

Momento Dioni

El primer nombre que se viene a la cabeza de forma instantánea es Dioni. ¿A Pellicer también? Esa es la gran pregunta porque no ha contado con el malagueño prácticamente nada en los últimos encuentros. Marcó ante el Ceuta y ante el Recreativo Granada, pero se quedó en 29 minutos ante el Melilla y en solo 2 frente al Recreativo Granada. Es decir, del todo a la nada. También asoma el nombre de Javier Avilés, pero no parece a estar llamado a ser el delantero de referencia que dé un impulso al número de goles a final de temporada.

Así que esta es la difícil situación con la que se ha quedado el Málaga CF. Roberto era, precisamente, el jugador al que no le podía llegar ni una tos. Ojalá no solo esa lesión sea lo menos posible, sino que los daños para el conjunto blanquiazul sean los mínimos durante estos partidos que no va a estar el cordobés.