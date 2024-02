La renovación de Roberto, la gran preocupación de Loren Juarros y el Málaga CF

Al margen de la felicidad de Larrubia por continuar en el Málaga CF, tuvo mucho protagonismo Loren Juarros en la comparecencia de este miércoles. El director deportivo cuenta con deberes pendientes hasta final de temporada, pero hay un nombre por encima de todos que no solo preocupa por su lesión, sino por la complejidad con la que se afronta su renovación: Roberto.

El delantero cordobés culmina su contrato en 2025. Sin embargo, no hay otro objetivo en este momento que no sea prolongar esa fecha. "Si nosotros pudiéramos renovar a Roberto, lo haríamos mañana. Los parámetros de Roberto, por lo que viene de fuera, hay que plantearlos bien. Por parte del club no habría problema". A lo que añadió: "Con el rendimiento que tiene, no es fácil plantear una renovación".

Roberto, en una acción del partido ante el Recreativo Granada. / GREGORIO MARRERO

Y ahí aparece la gran cuestión: la categoría en la que juegue el Málaga CF el próximo año. "Hay que analizar a nivel de equipo e individual y es lo que estamos mirando. En ese sentido, lo que queremos es tener con anticipación las puertas abiertas o definido ya cuál es el esquema del equipo y dejar posibilidad para pensar si se puede hacer algo diferente. Los jugadores que acaban en junio cada uno es una situación diferente y es en lo que se trabaja en este momento", aseguró Juarros.

Por lo que será el futuro del equipo de Martiricos el que incline hacia un lado o hacia otro la decisión de Roberto. Por el momento, "tenemos asegurada la continuidad en caso de no ser capaces de prolongar el contrato. En función del año que viene, se posibilitarán algunas situaciones más que otras. Los equipos se están fijando en él. La predisposición es hablar con sus representantes". Así que hará que esperar, pero el mensaje, los problemas y las expectativas son más que evidentes.

Renovación de Kevin

Otra de las conversaciones que se está dando en estos momentos es la renovación de Kevin, mucho menos complicada que la del delantero cordobés. Según explica el director deportivo, no se ha dado antes porque ha cambiado de agentes: "Ha tenido cambio de representante y estamos retomando con los nuevos lo que habíamos hablado. Hay predisposición para llevar adelante la conversación. Lo importante no es cuándo se cierran, sino que el 30 de junio estén los que tienen que estar".

Mensaje de Larrubia

Así que este es el panorama con el que avanza el futuro del Málaga CF. Loren Juarros tiene claro sus objetivos y desde el vestuario también aprietan: "En el equipo estamos metiéndole caña a los que faltan. Intentamos convencerles para que sigan en el proyecto. No hay mejor lugar que el Málaga CF para seguir creciendo", concluyó Larrubia.