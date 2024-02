Larrubia: "No hay otra idea en mi cabeza que no sea jugar en el Málaga CF"

En la jornada de descanso para la plantilla, David Larrubia fue el protagonista con la rueda de prensa de su renovación -la sexta para el club-, por la que seguirá siendo jugador blanquiazul hasta 2024. Un "sueño", como él mismo reconoce, con el objetivo de "marcar una época". Nunca hubo dudas: "No hay otra idea en mi cabeza que no sea jugar en el Málaga CF".

Loren Juarros, director deportivo, quiso tener unas palabras: "Quiero destacar la disponibilidad de David para crecer y seguir como futbolista es el Málaga CF. Con jugadores jóvenes y capacidad evidentes, con un David con su edad y lo que hace, así como su contrato, podía haber tensionado más al club. La disposición de su agente ha sido llegar a un acuerdo. Gracias por demostrar los valores y poner al club en lo más inmediato. Eres un jugador de proyecto de futuro, con mucho por hacer. Te ha servido para llegar a aquí, pero queremos llegar a cotas más altas. Este tiene que ser el camino para la gente del Málaga CF. Has 'mamado' el malaguismo, tus padres son un ejemplo para los que piensan que es mejor salir. Como en otros casos, has demostrado el sentido de pertenencia al club".

Balance

"Darle las gracias a Loren y al club por la disposición desde el primer momento para renovar y confiar en mí. El proceso ha sido todo muy rápido. He ido quemando etapas sin darme cuenta, estoy en el primer equipo y estoy cumpliendo el sueño de mucha gente que es malaguista y malagueña como yo. No me la quiero tomar como una relajación, quiero trabajar más y conseguir mi sueño".

Habitación

"El cuarto sigue intacto. Me fui a Mérida y no lo cambiaron. Me voy a independizar y tocará cambiar, pero siempre que vaya a casa de mis padres seguirá aquí".

Motivación

"No quiero que piense la gente de que es una relajación. Quiero demostrar que soy un futbolista importante para ayudar a conseguir los objetivos que se marque el club. Mejor que yo, que siento los colores y he 'mamado' los colores... Quiero marcar una época en el club".

Renovación

"La renovación se ha demorado bastante, no sé por qué, a lo mejor por el trabajo de mis representantes en el mercado de invierno. Sobre las ofertas no ha llegado ninguna formal, a lo mejor ha habido acercamientos, pero quería seguir en el club. Me siento muy feliz en lo mental y con ganas de seguir desarrollándome en el equipo de mi tierra. No hay otra idea en mi cabeza que no sea jugar en el Málaga CF".

Larrubia seguirá como blanquiazul hasta 2027. / Málaga CF

Partido ante el Ibiza

"Desde que empezamos a entrenar el equipo está convencido de lo que va a ser La Rosaleda. La afición no va a fallar. Esperamos dar un golpe sobre la mesa para acercarnos a los puestos de ahí arriba".

Momento de forma

"Hay que ser consciente de que a lo largo de la temporada hay picos de forma. Me está tocando aportar más desde el banquillo. Entreno como si fuera el último día. Hay compañeros a un nivel muy alto e intento aprender de Ferreiro. Entreno para salir titular. Si no me toca esa suerte, aportaré lo que me pida el míster para dar lo mejor".

Felicitaciones

"Me han llegado muchísimos mensajes de personas que quiero y malaguistas por las redes sociales. Soy malagueño y malaguista, cumplo el sueño que muchos desearían tener. Tengo muchos mensajes de apoyo y admiración. Me tocará una paella, espero que después de la victoria contra el Ibiza. Me tocará rascarme el bolsillo".