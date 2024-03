Málaga CF - UD Ibiza: La hora de la verdad

Es el día de dar el puñetazo sobre la mesa. El partido en el que el Málaga CF tiene que demostrar que está capacitado para pelear por absolutamente todo hasta el final. Llega a La Rosaleda el segundo clasificado y el conjunto blanquiazul, cuarto, tiene ante sí la oportunidad de conseguir que su rival, el Ibiza, sienta el aliento en el cogote. A partir de las 12.00 horas, los de Pellicer se enfrentan al que hasta la fecha es el partido más importante de la temporada.

Si el Málaga CF quiere seguir mirando hacia arriba está obligado a dar la talla frente al conjunto balear. La diferencia entre el Ibiza y los blanquiazules es de 7 puntos, así que, en caso de ganar, reducirían esa ventaja hasta los 4 puntos, y además se harían con el gol average particular -el encuentro de la primera vuelta celebrado en Can Misses concluyó con empate (1-1)-. Es, sin duda, uno de esos partidos catalogados como de «7 puntos». Los que tú sumas, los que pierde el contrario y el extra de llevarte el duelo particular.

Pensar ahora mismo en el ascenso directo suena algo aventurado. Por encima está todavía el Castellón, 9 puntos por delante del Málaga. Pero la victoria metería a los de Pellicer, como mínimo, en la lucha por la segunda plaza, a la espera de que el Castellón siga dejándose puntos y abra la puerta del liderato. Los blanquiazules tienen la presión de que no pueden fallar para mantenerse en esa batalla, pero los de Guillermo Fernández Romo también sentirán ese agobio de saber que el líder se les puede escapar si caen en La Rosaleda.

Dinámicas cruzadas

Son dos equipos de la zona alta, pero llegan al duelo directo en momentos muy diferentes. Mientras los blanquiazules han sumado cuatro victorias en las últimas cinco jornadas, los ibicencos suman por primera vez en lo que va de curso tres encuentros consecutivos sin ganar.

Ausencias en el Málaga CF

El conjunto blanquiazul volverá a contar para un partido tan importante con la baja de su hombre gol. Roberto sigue aquejado de ese edema en el psoas y no forzará para evitar males mayores. Además, se ha sumado la duda hasta el último momento de Javier Avilés. Sufre problemas en la espalda y su participación está en el aire. Si no llega a tiempo, Pellicer solo podría contar con Dioni como delantero de referencia.

Entrenamiento de puertas abiertas del Málaga CF por la Semana Blanca / M. G.

Otra de as dudas es el esquema que pondrá en juego Pellicer. ¿Seguirá con defensa de tres centrales o volverá a la de cuatro? La puesta por la defensa de 5 funcionó en Alcoy y podría repetirse, aunque el técnico blanquiazul ya advirtió en rueda de prensa que podría haber cambios, también de jugadores.

‘No hay billetes’

El ambiente será de gala para el partido. Por segundo encuentro consecutivo, las entradas se han agotado, así que es posible que se bata el récord de asistencia de lo que va de temporada. Lo que es seguro es que de nuevo se darán cita más de 25.000 almas empujando al Málaga CF en La Rosaleda.