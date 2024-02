El Málaga CF prepara una caldera para recibir al Ibiza

El Málaga CF se juega este domingo gran parte de sus intereses de cara a final de temporada. Es cierto que ya se hablaba de ‘final’ contra el Castellón en el inicio de la primera vuelta, pero los caprichos del calendario han colocado al Ibiza a principio del mes de marzo (domingo, 12.00 horas) y el club lo quiere tener todo a punto para que esos siete puntos de distancia con la segunda plaza sean cuatro al final del encuentro.

Por lo pronto, la entidad puso en marcha este lunes un rasca en el que los aficionados pueden conseguir regalos en la tienda de La Rosaleda de cara a la visita de los baleares este domingo: entradas para el partido, descuentos para la compra de artículos, experiencias e incluso una camiseta oficial del Málaga CF - UD Ibiza firmada por uno de los jugadores de la plantilla. La promoción, de un solo uso, estará disponible hasta el domingo o hasta fin de existencias de los premios. La tienda abrirá lunes, martes, jueves y viernes de 10.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 horas a 20.00 horas; el sábado de 10.00 horas a 14.00 horas; y el domingo de 10.00 horas a 12.00 horas.

Horario favorable

Además, una de las ventajas que presenta el partido es el horario. Málaga ha demostrado que cuando más se vuelca con sus equipos es en torno a las 12.00 horas del domingo. Familias al completo asisten a los estadios para iniciar la jornada dominical y La Rosaleda ha sido un ejemplo más, especialmente en esta segunda vuelta en la que se han puesto de cara este tipo de cuestiones en la competición. El último caso fue el encuentro ante el Recreativo de Huelva, otro duelo clave ante un rival directo, al que asistieron 25.180 aficionados.

25.180 aficionados acudieron a La Rosaleda ante el Recre. / Gregorio Marrero

Mucho más que tres puntos

Además, todo el mundo es consciente de lo que hay en juego. No ganará o perderá el equipo boquerón 0, 1 ó 3 puntos, se trata de mucho más. Llegará a Martiricos el Ibiza más 'humano' de la temporada y le espera el mejor rival por puntos en las últimas cinco jornadas y sensaciones. Es cuestión de atender a la clasificación, de estar a 11 puntos hace varias semanas a poder quedarse a 4 la segunda plaza. Ojo, el Córdoba mantiene el pulso en esa liga, pero ser segundo será el gran premio -en caso de no poder alcanzar el ascenso directo- de cara al play off.

Así que el Málaga CF lo quiere tener todo a su favor para dar un salto hacia la segunda plaza. Por el momento, hay sorteos para ganar entradas gratis. Se esperan grandes acciones incluso desde las gradas o un gran ambiente para llegar al estadio, pero lo cierto es que no hay mayor motivación en estos momentos que el estado de forma con el que llega el equipo a uno de esos partidos marcados en rojo.