Málaga CF-Linares: Un partido con objetivos dispares

En este tramo final de competición, todos los equipos llegan con algo importante por lo que pelear. Málaga CF y Linares Deportivo llegan en una situación muy diferente al duelo de este domingo en La Rosaleda (16.00 horas/FEF TV), pero el encuentro es vital tanto para blanquiazules como jiennenses en la búsqueda de sus objetivos particulares.

En la carrera por el ascenso

El conjunto de Martiricos sigue en la carrera por el ascenso a nueve jornadas para terminar la fase regular de Primera Federación. Ya sea por vía directa o a través del play off, el objetivo de los de Sergio Pellicer es acabar la temporada logrando subir de a Segunda División. En estos momentos, el Málaga CF es cuarto, con 56 puntos, y todavía tiene opciones reales de pelear por el ascenso directo hasta el final. Tras el empate en Algeciras (0-0), se ha quedado a 7 puntos del Castellón, líder del grupo, una distancia considerable pero todavía remontable en las semanas que quedan de fase regular.

Si no logra alcanzar la primera plaza, el segundo objetivo de los blanquiazules es clasificarse para el play off y jugarse el ascenso en dos duras eliminatorias. El Málaga lo tiene muy bien en este aspecto, aventaja en 10 puntos al sexto clasificado -AD Ceuta-, pero cuanto más alto quede en la tabla, más ventaja tendrá en ese play off. Ahora mismo se encuentra a 4 puntos del Córdoba, segundo, y a solo 1 del Ibiza, tercero.

El Linares, al borde del abismo

El Linares Deportivo, por su parte, está en una batalla totalmente diferente. No está teniendo su mejor temporada en la categoría y eso le ha llevado a luchar por la permanencia en este tramo final de curso. Los de David Campaña están en una situación límite, igualado a 31 puntos con la zona de descenso.

Llegados a este punto, queda claro que ya nadie regala nada. Si los puntos son importantes para el Málaga CF, para el Linares son lo mismo, o más. En la primera vuelta, los de Pellicer asaltaron Linarejos por 0-1 con gol de Roberto. Si aquel encuentro fue duro, lo de este domingo en La Rosaleda no va a ser menos.