Las instituciones y el Mundial 2030 en Málaga: «No se debe escapar»

Cada día que pasa, Málaga está más cerca de convertirse en sede del Mundial 2030 que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos. La elección de los estadios participantes en la cita está en su recta final y desde las instituciones siguen llegando mensajes de optimismo acerca de la presencia de La Rosaleda entre los campos seleccionados.

Personalidades del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación Provincial volvieron a referirse al tema durante la gala del 24º cumpleaños de Radio Marca Málaga y dejaron declaraciones que invitan al optimismo. Nadie da por hecho nada, pero todos los comentarios van en la misma dirección, y es que Málaga está muy bien posicionada para albergar partidos del Mundial 2030.

«Estamos en un 3-0 en el minuto 80. No se debe escapar. Con la oferta que tiene Málaga, tiene que ser sede. Otros equipos más grandes de Primera División no cumplen con lo que tiene Málaga. El aeropuerto internacional es algo clave, los medios de transporte y hoteles también. Estamos muy dentro de este Mundial, hay que aprovechar la situación para promocionar nuestra ciudad y nuestro deporte», dijo Cristóbal Ortega, vicepresidente de la Diputación, durante la gala. Sobre el proyecto de remodelación de La Rosaleda explicó que «se está trabajando para que La Rosaleda sea sede del Mundial. La remodelación se va a hacer porque tiene lo que se exige. Es el momento de tomar una decisión acertada, la ciudad está creciendo. Con el metro, el aparcamiento no será un problema. Estamos trabajando en ello y particularmente, hablo como aficionado, creo que con el paso del tiempo se tiene que pensar muy bien porque es un estadio que debe ser el de Málaga».

Lista completa de candidaturas Santiago Bernabéu (Madrid)

Metropolitano (Madrid)

Camp Nou (Barcelona)

Front Stage Stadium (Barcelona)

San Mamés (Bilbao)

Reale Arena (San Sebastián)

La Cartuja (Sevilla)

La Rosaleda (Málaga)

Mestalla (Valencia)

Nueva Condomina (Murcia)

La Romareda (Zaragoza)

Riazor (La Coruña)

Balaídos (Vigo)

Estadio de Gran Canaria (Gran Canaria)

El Molinón (Gijón)

Por su parte, el alcalde Francisco de la Torre también acudió a la cita en el Auditorio Edgar Neville y fue abordado por este tema tan importante a nivel local. «La remodelación aspira a 45.000 espectadores dentro del estadio. Tiempo hay de resolver estos problemas. Tener espacio para resolver estas cuestiones porque ayudan a promocionar la ciudad. Nunca se puede perder de vista que la afición está creciendo. Hay amor a la marca Málaga. Hoy por hoy, se ha planteado la ampliación de La Rosaleda. Nuestro objetivo es ganar que Málaga esté presente en el Mundial de 2030», señaló. «La Rosaleda se convertirá en un gran espacio que irá más allá de lo deportivo y lo impulsarán las 3 instituciones: Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía», añadió.

La elección, en verano

No queda mucho para saber si Málaga definitivamente pasa el corte y es elegida como sede del torneo. A partir de ahí, si hay fumata blanca, habrá que empezar a acelerar procesos para que La Rosaleda esté reformada a tiempo. El proceso de estudio de las candidaturas ya está en su fase final y la FIFA comunicará las afortunadas antes del 31 de julio de este mismo 2024.

Imagen del proyecto de remodelación de La Rosaleda. / L. O.

España tiene garantizadas 10 sedes, y pelea en los despachos por conseguir otra más. Eso pasa por que la FIFA permita que el Mundial cuente con 20 sedes, más las tres inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Hay 15 estadios españoles candidatos a acoger partidos del Mundial, y entre ellos se encuentra La Rosaleda.

Algunos como el Santiago Bernabéu, Camp Nou, Metropolitano o La Cartuja tienen garantizada su presencia, pero el resto aún tiene que pelearlo. Hay candidaturas que han perdido peso por las trabas institucionales, como Gijón o Valencia. Y otras tienen menos opciones por su competencia directa con otras. No es el caso de Málaga, que ha cumplido con todos los requerimientos en tiempo y forma y está pujando fuerte por ser sede.