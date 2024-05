El Ceuta aprieta... pero el Ibiza no ahoga

El desaprovechamiento de oportunidades se ha convertido en la tónica habitual durante las últimas jornadas para el Málaga CF y, en especial, cuando juega en La Rosaleda. Los de Pellicer no lograron superar el empate ante el AD Mérida, por lo que seguirán siendo, al menos durante una jornada más, cuartos clasificados. Mientras tanto, los rivales más cercanos alternan resultados; el Ibiza firmó las tablas y el Ceuta venció.

Rivales directos

Los baleares siguen siendo el espejo de los malaguistas, pues empataron en Can Misses ante el Real Madrid Castilla. El cese de Guillermo Fernández Romo y el posterior nombramiento de Onésimo no fueron suficiente para volver a la senda de la victoria. Por ello, en vista de que ambos no logran sumar de tres en tres. Los ibicencos no superaron la igualada ante el filial madridista en un mediodía del domingo que no vio goles en la isla. Además, su siguiente compromiso tendrá lugar en la fiesta de Castalia ante un ya ascendido Castellón, partido clave para descubrir el devenir celeste con su nuevo técnico.

Por su parte, el Ceuta sí hizo los deberes. Logró el triunfo en casa ante un Antequera que jugó más de 20 minutos con nueve jugadores tras las expulsiones de David Rodríguez y Fermín Ruiz. Con ello, los de José Juan Romero no solo se deshacen de los antequeranos en la lucha por el play off, sino que siguen apretando al Málaga, con quienes la diferencia ya consta de cuatro puntos, golaverage favorable para los ceutíes. Por suerte para los de Martiricos, el Ibiza no ahoga, aunque oportunidades no le han faltado para hacerlo.

El Castellón ya es de Segunda División

El Málaga CF ha tenido que coincidir en su estreno en la categoría con el mejor participante de la corta historia de Primera RFEF. Le han sobrado tres jornadas al CD Castellón y es que ha sido el verdadero transatlántico, mucho más de lo que se esperaba en verano. Es cierto que el presupuesto con el que cuentan es muy superior con respecto al resto, por ejemplo los de Martiricos, pero los 2.31 puntos que suman de media por partido justifican el liderato y el correspondiente ascenso, certificado tras la derrota del Córdoba en Los Cármenes ante el Recreativo Granada.