Onésimo dirigirá a la UD Ibiza, principal rival del Málaga CF

En el Málaga CF, la figura de Sergio Pellicer está siendo cada vez más cuestionada. La derrota en Córdoba no hizo más que acrecentar las dudas sobre el técnico, aunque el de Nules finalizará la temporada en el banquillo de La Rosaleda. En el seno del club de Martiricos no se estima oportuno cambiar al entrenador a falta de cuatro partidos previos al play off de ascenso a Segunda División. Sin embargo, su principal rival por la tercera plaza, la UD Ibiza, ha tomado la decisión opuesta al cesar el pasado lunes a Guillermo Fernández Romo tras caer de manera contundente en El Maulí ante el Antequera. Su lugar lo ocupará Onésimo Sánchez.

El técnico vallisoletano asume las riendas de un Ibiza que se ha dejado llevar durante la segunda vuelta. Tras una primera mitad de curso sobresaliente, aguantando el pulso al Castellón sin miramientos, los isleños se han caído por completo. Desde el 4 de febrero tan solo han sumado dos victorias, ante el Melilla y el Atlético Baleares. En ese periodo concatenó varias derrotas como la que tuvo lugar en La Rosaleda ante el Málaga, donde los de Pellicer se impusieron por un gol a cero, obra de Dioni Villalba desde el punto de penalti. Dicho partido adquiere una importancia vital, puesto que tras el empate de la ida en Can Misses, es el Málaga el que cuenta con el golaverage.

Los baleares optan por un Onésimo que, a sus 55 años, firma hasta final de temporada con el objetivo de afrontar el play off de ascenso a Segunda División con la mejor posición y sensaciones posibles, aventajando aún por un punto al Málaga en la tercera posición. El último trabajo del técnico fue en el Atlético Baleares, donde apenas disputó seis encuentros. Fue en el Celta Fortuna (entonces Celta B) su estancia más larga en las temporadas recientes, entrenando al filial celeste durante dos años y medio. Ahora llega al Ibiza a falta de cuatro fechas con un calendario tremendamente exigente por delante, viéndose las caras con Real Madrid Castilla, Castellón, Córdoba y Recreativo de Huelva.