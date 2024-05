Nelson Monte: "Solo pido que no haya dudas, vamos a ascender"

Nelson Monte se ha convertido en un indiscutible desde su llegada a Málaga durante el pasado verano. Ingresó en el descanso del choque frente al Castellón de la primera jornada y desde entonces se ha alejado del once en contadas ocasiones, generalmente a causa de lesiones o acumulación de tarjetas amarillas. En el mediodía del miércoles, el central de Vila do Conde atendió a los medios en el Estadio de La Rosaleda para tratar de explicar la delicada situación que atraviesa el equipo.

Mensaje

"Es muy sencillo el mensaje que quiero dar, es momento del equipo, club y afición, vamos a entrar en uno de los meses más importantes de la historia del Málaga para poder devolver al club de donde no debió salir y estamos con mucha confianza para realizar ese trabajo y quiero mandar un mensaje de unión, porque solo así lo podemos hacer.

Entiendo el ruido que puede venir de fuera por los resultados, este último partido que hemos tenido no ha sido bueno, no estoy pidiendo el apoyo de la afición porque lo hemos tenido todo el año, pero que no haya separación, que no haya dudas, porque nadie quiere esa separación aquí en Málaga, está claro que tenemos que dar más, pero esto no va con palabras, es momento de actuar y no de hablar".

Confianza en Pellicer

"La confianza es máxima, en el entrenador, en mis compañeros y el club. Desde el principio hemos estado en play off, entiendo las críticas porque yo también quería ascender directo, pero no hemos salido de play off. Sé que vamos a llegar y al final hacemos las cuentas".

Final de liga regular

"Hay que insistir en el trabajo, tenemos confianza máxima, vamos todos para lo mismo, sabemos dónde tenemos que mejorar, pero no hay tiempo para hablar, sí para trabajar y nos quedan dos semanas para encarar el play off de la mejor manera porque queremos la tercera plaza.

Ayer y hoy entrenamos muy bien, sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien al fútbol. Es un equipo que no tiene nada que perder porque ya no puede entrar a play off, pero me centro más en nosotros porque tenemos que dar una marcha más, como he dicho antes no ha terminado nuestra temporada".

Debilidades en los últimos partidos

"Estamos sufriendo, el gol del domingo llegó en un saque de puerta del San Fernando, está claro que no podemos sufrir un gol así, pero también hay que decir que somos el equipo menos goleado de la categoría, pero tenemos que mejorar en ese aspecto porque si no nos meten gol será más fácil ganar los partidos.

Está claro que en los últimos partidos, como el de San Fernando, no hemos dado nuestra mejor respuesta a nivel defensivo y lo hemos trabajado. Aquí contra el Mérida tuvimos muchas ocasiones y no las metimos. En San Fernando no tuvimos apenas ocasiones y tenemos que mejorar por ahí".

"Al final esto es un equipo, si estoy haciendo un mal partido, mi compañero de defensa puede notar eso, pero al final cuando las cosas no están bien, se nota eso de que los veteranos no están tan bien. Llegó el momento importante y vamos a dar un paso adelante, jóvenes, veteranos y el club. Vamos a ascender".

Presión de los jóvenes

"No es algo de ahora, desde el principio queremos liberar a los jóvenes porque no hay otro tipo de ejemplo de presión de jugar aquí en Málaga, en casa con más de 20.000 personas. Los jóvenes están un poco acostumbrados a este tipo de presión, pero lo hablamos desde el principio. Creo que tanto Dani como Roberto están dando un nivel muy alto para la edad que tiene y si hay que defender a alguien es a los jóvenes".

Nelson Monte, durante el partido frente al Alcoyano. / Gregorio Marrero

Continuidad

"Fue decisión mía el firmar un contrato largo, mi continuidad no va a depender de si ascendemos o no, yo he venido aquí para ascender porque no quiero jugar en Primera RFEF, no he venido aquí para eso, pero tengo claro que vamos a ascender".

El gol de Alfonso Herrero

"Esta es la diferencia por el club en el que estamos, si estuviésemos en otro club habría cachondeo, pero hicimos un mal partido en San Fernando y salvo alguna broma, Alfonso ni lo celebra. Me alegro por él, pero no lo ha disfrutado mucho porque queríamos ganar el partido" concluyó Nelson Monte en una rueda de prensa que cerró con un alentador "vamos a ascender".