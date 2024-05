El Málaga CF, un equipo abonado al play off

El Málaga CF lleva toda la temporada con el estigma y la presión de ascender lo más rápido posible, pero ese ímpetu no se ha mostrado en la clasificación. Los blanquiazules no se han colocado en ningún momento de la temporada en la primera posición que da ascenso directo, ni tampoco en la segunda posición que le otorgaría todas las ventajas posibles de ser cabeza de serie de cara al play off.

Las primera plaza lleva ocupada desde la jornada cinco por el Castellón y anteriormente lo hicieron el Ibiza y, de forma testimonial en la primera fecha del curso, el Recreativo. La segunda plaza, que visto el rendimiento del Castellón, se podría catalogar como la primera para los mortales, siempre ha estado copada por el Ibiza, salvo el Alcoyano al arranque de liga, hasta que el Córdoba llevó a cabo el sorpasso aprovechando los innumerables tropiezos de los celestes, cosa que el Málaga no ha sido capaz de hacer.

Una imagen del Málaga CF - UD Ibiza disputado en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Con techo, pero también con suelo

Pese a que los malaguistas nunca se han podido colocar en la primera línea, empleando términos automovilísticos, también hay que reconocer que se han mostrado regulares durante la temporada. Los de Pellicer sufrieron una derrota en Castellón que les lastró en el inicio. Tras ganar en Mallorca en la jornada 3, se colocaron en quinta posición y a la semana siguiente se situaron en la que ha sido su posición más usual, la cuarta. Esto se debe a que el Málaga siempre ha estado a la sombra de Castellón e Ibiza, pero la irrupción del Córdoba les ha relegado a cerrar 16 de las 35 semanas en el cuarto lugar de la clasificación.

Por tanto, la estadística habla de que la plaza que corresponde al Málaga en la clasificación es la cuarta, pero la lógica y la necesidad invitan a pensar que los blanquiazules deben sumar los máximos puntos posibles hasta final de temporada para tratar de arrebatar la tercera al Ibiza y así lograr, al menos, tener el 'factor cancha' a favor en semifinales de la fase de ascenso.