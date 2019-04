El Ayuntamiento de Marbella calcula el coste de las tarjetas de movilidad para pactar con la Junta

El Ayuntamiento de Marbella se encuentra calculando el coste que tendrán las tarjetas de movilidad que las líneas de transporte urbano que transitan por el término municipal y que gestiona la Junta de Andalucía con el objetivo de negociar con el Gobierno regional la fórmula para que los usuarios utilicen estos servicios de forma gratuita.

El planteamiento de partida es que el coste de la gratuidad del servicios no lo asuma el Ayuntamiento, aunque el Gobierno local está abierto a negociar alternativas con la Junta. «Estamos en esa negociación. Nuestro planteamiento es que el servicio de la Junta de Andalucía reconozca esos títulos de movilidad de forma tal que, para el usuario, no haya ninguna diferencia en coger un autobús u otro», señala el concejal de Transportes, Félix Romero.

Las negociaciones entre ambas administraciones públicas se ven condicionadas por el hecho de que la dos líneas de transporte urbano que transitan por el municipio pero dependen de la Junta se prestan en precario, por lo que el Gobierno andaluz no las puede alterar hasta que no haya una nueva licitación, señala Romero.

De no llegar a un acuerdo con el Gobierno regional, el Ayuntamiento, señala el concejal, «asumiría lo que fuera necesario» para garantizar la gratuidad de todas las líneas de autobús urbano a los vecinos empadronados en el municipio que cuenten con la tarjeta de movilidad. «El planteamiento es que los ciudadanos tengan la posibilidad de utilizar la tarjeta gratuita en todas las líneas que, de hecho, dan un servicio urbano. Se cierre o no un acuerdo sobre el coste, de cara al ciudadano no tendrá ningún efecto», agrega.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, se reunió hace una semana con la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, para, entre otras peticiones, reiterarle que el Ejecutivo andaluz ceda al Ayuntamiento la gestión de las dos líneas de autobús que discurren por el término municipal y que dependen del Gobierno regional, en concreto las que unen San Pedro y el Hospital Costa del Sol y Nueva Andalucía y el Hospital Costa del Sol.

«El objetivo es que puedan incluirse en la tarjeta de movilidad municipal y beneficiarse, por tanto, de la gratuidad para los ciudadanos empadronados. Va a haber celeridad en torno a la petición de informes porque no se había hecho nada, pese a que lo llevábamos reclamando años», explicó la alcaldesa al término de una reunión que contó con la presencia del delegado municipal de Transportes.

La gratuidad del servicio es una de las medidas estrella que el equipo de gobierno ha incluido en los presupuestos municipales de 2019. El objetivo de la medida es fomentar el uso del transporte público, además de incentivar que se empadronen en el municipio lo vecinos que no están censados.