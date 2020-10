Peugeot Django muestra su sintonía con el arte urbano más alternativo

En colaboración con la marca del león, patrocinadora de las Jornadas Moments 2020, la organización sorteará este scooter personalizado entre aquellos que adquieran su papeleta para participar.

La versátil gama de Peugeot Motocycles dispone de una gran variedad de modelos pensados para todo tipo de moteros, ya sean locos de la tecnología, pilotos comprometidos con la salud del planeta, conductores con un agudo sentido práctico o apasionados de la estética deseosos de atraer todas las miradas, para lo que, sin duda, el estiloso Peugeot Django, inspirado en la festiva Francia de los años 50, es su scooter.

El Django no sólo es una muestra de las efectivas soluciones de movilidad urbana de Peugeot Motocycles, sino que, gracias a su inconfundible estilo neo-retro y su aire electro-pop, se ha convertido en todo un icono de la moda y en el vehículo más cercano y con mayor sintonía con los más diversos y vanguardistas movimientos de la cultura alternativa, independiente y 'underground' de todo el planeta. Así, no es de extrañar que Peugeot Motocycles haya elegido al Peugeot Django como bandera para representar a la firma en las VII Jornadas de Cultura Independiente y Artes Visuales de Málaga, las Jornadas Moments 2020, de las que es patrocinador.

Para ello, el prestigioso grafitero y muralista internacional Mur0ne ha plasmado su arte en un flamante Peugeot Django 125 ABS 2020, convirtiéndolo en todo un símbolo de la graduación de estos movimientos alternativos y su salto al arte con mayúsculas.

Esta pieza única, decorada por el artista bilbaíno, se podrá ver en las instalaciones de Navarro Hermanos (@navarrohermanos), en la C/ Carretería, 77 de la capital malagueña para luego ser sorteada entre los participantes de las Jornadas por la propia organización del Moments 2020 vía a través de su cuenta Instagram (@momentsfestival). Podrás conseguir esta moto Peugeot Django adquiriendo las papeletas del Moments de este año, y si te tocan los 3 últimos números del sorteo de la ONCE del miércoles 2 de diciembre esta obra de arte es tuya. Donativo: 3 euros. Las papeletas se pueden adquirir escribiendo al Instagram del festival, en las tienda de Navarro Hermanos (C/ Carretería77), en Drunkorama, en la Ecomonica o por email: hola@momentsfestival.org



Moments 2020

Este otoño, Moments 2020, patrocinado por Peugeot Motocycles, volverá a convertir Málaga en el centro neurálgico de la cultura alternativa con más de 60 actividades programadas en algunos de los enclaves más importantes de la ciudad. Un año más, estas jornadas de estudio y cultura tienen como reto volver a sorprender al público de una manera inusual, con nuevos invitados y nuevos contenidos: Premio Moments 2020, Estrenos mundiales de Exposiciones protagonizadas por nombres legendarios, estrenos en España de los mejores documentales, los Workshops más interesantes de artistas locales, nacionales e internacionales, y los clásicos encuentros con artistas y activistas culturales, presentaciones de literatura 'underground', realización de murales, concursos con grandes premios y muchas sorpresas.

Tras siete ediciones, Moments es ya todo un referente a nivel europeo y un evento cultural único en el mundo, tanto en su formato como en sus contenidos, y cuya filosofía y modelo ya ha obtenido el reconocimiento en diferentes ámbitos de la cultura y la vida en su ciudad, Málaga, y otras capitales de Europa. Como cada edición, estas Jornadas se revelan como una ocasión única para descubrir sin tabúes la historia de estas culturas alternativas que nacieron gracias a la filosofía 'Do It Yourself', tan arraigada en las diferentes subculturas como el punk rock, el skate, el surf, el hip hop, el jazz, y el flamenco, entre otras muchas, que han cambiado para siempre la concepción del arte.

En definitiva, unas jornadas que tienen como objetivo reivindicar y difundir unas propuestas que habitualmente tienen poca cabida en los centros culturales y educativos de nuestro territorio, y que son 100% auténticas y fascinantes.



Mur0ne



Mur0ne nació en Bilbao con el destino grabado en su nombre. Se traslada a Tenerife en su adolescencia cuando ya estaba vinculado al mundo del skate y del surf. Empezó trabajando como diseñador gráfico e ilustrador, pero su interés por los grafitis hizo que su carrera profesional diera un giro radical. Sus trabajos (entre lo abstracto y lo figurativo, pero con una estética de reminiscencias tecnológicas ochenteras) pueden verse distintas tanto en paredes de grandes ciudades como en galerías y ferias de muralismo. Además, trabaja activamente con jóvenes, tanto de institutos como ONGs, con el objetivo de lograr la integración de chicos y chicas en riesgo de exclusión social. Descubre la gran obra de Mur0ne: www.Mur0ne.net.

A propósito de Peugeot Motocycles

Presente en cerca de 70 países con 3.000 puntos de venta, Peugeot Motocycles nació en 1898. Es la marca de dos ruedas motorizados más antigua del mundo que aún está en activo. Dispone de un amplio palmarés deportivo gracias a sus numerosas victorias en pruebas tan prestigiosas como el Bol d'Or y varios records del mundo de velocidad.

En 2018, Peugeot Motocycles reorientó su estrategia de Mercado y comenzó a escribir un Nuevo capítulo de su herencia con tres ejes de desarrollo: los scooters premium, los vehículos eléctricos y las motocicletas de media cilindrada.

Ofrecer "Motion" (Movilidad) y "Emotion" (Emoción), junto con una interpretación con estilo de la movilidad del futuro, esta es la misión de la marca del león. Peugeot Motocycles no solo representa la experiencia industrial francesa, pero también un verdadero estilo de vida urbano que se ha ido transformando y reinventando para ofrecer lo mejor de la ciudad. Cada producto de la gama refleja la personalidad de cada piloto a la vez que les acompaña en su vida urbana ofreciéndoles unos desplazamientos más fáciles e intensos.

Peugeot Motocycles detecta las necesidades de movilidad de la sociedad de mañana y cada uno de sus modelos refleja la búsqueda constante de la marca en materia de innovación para sus usuarios que viven de primera mano los cambios que afectan los centros urbanos.