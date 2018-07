El candidato socialista Luis Guerrero apuesta por crear una incubadora de empresas

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Alhaurín el Grande y diputado provincial, Luis Guerrero, ha anunciado que incluirá en su programa electoral para las elecciones municipales de 2019 la puesta en marcha de una incubadora de empresas en el casco histórico de Alhaurín el Grande para dinamizar el centro urbano e impulsar el emprendimiento en el municipio.

Guerrero, que ha estado acompañado por la secretaria de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE de Málaga, Noelia Suárez, la secretaria de Emprendimiento, Ciencia e Innovación del PSOE de Málaga, Marta Rueda, y la concejala y secretaria de Redes Sociales e Innovación Tecnológica del PSOE de Málaga, Susana Peña, ha explicado que dentro de los datos sobre empleo de junio conocidos ayer Alhaurín el Grande sigue teniendo 2.310 personas en las listas del paro. "Al contrario de la tendencia nacional y andaluza, la bajada del desempleo aquí es mínima, con sólo dos personas, y esto refleja la nula política turística en el municipio", ha dicho.

El candidato del PSOE ha añadido que el colectivo más numeroso entre los desempleados en Alhaurín el Grande es el de mujeres mayores de 45 años, que suponen el 63% de las mujeres paradas en el municipio, casi 7 de cada 10. En este sentido, Luis Guerrero se ha preguntado "¿qué está haciendo este ayuntamiento con sus recursos?. Hay un largo camino por recorrer para que estas mujeres puedan desarrollarse laboralmente y el Gobierno local tiene que dar una respuesta", ha asegurado.

Por ello, ha apostado por que el Ayuntamiento diseñe una estrategia local por el empleo con una perspectiva clara de género atendiendo a la situación de estas mujeres. "Mi propuesta es poner en marcha iniciativas de empleo a nivel local y dentro de ellas una incubadora de empleo en coordinación con los Servicios Sociales municipales, los servicios públicos de empleo de la Junta de Andalucía y del Gobierno central", ha dicho.

"Si Alhaurín el Grande asume que no puede contar con la capacidad y el mérito de estas 703 mujeres y asume que no puede eliminar este desempleo estaremos diciendo no a parte de nuestro futuro", ha concluido.

Por su parte, Marta Rueda ha destacado la "necesidad de gobernar los ayuntamientos de la provincia de Málaga para transformarla porque el PSOE es la mejor herramienta de cambio social y la ciudadanía lo sabe", ha dicho.

Marta Rueda acusó al equipo de gobierno de Toñi Ledesma de estar agotado, sin ideas, de buscar sólo la foto y de no luchar por la justicia social y el empleo, que deja abandonada a las mujeres, que con las políticas del PP se vieron obligadas a volver al hogar", ha añadido.

"Por ello, estamos seguros de que con Luis Guerrero como alcalde, llegará el cambio que Alhaurín el Grande necesita", ha concluido.

Finalmente, Noelia Suárez ha explicado que "el PSOE cree en las políticas de empleo como elemento de cohesión e igualdad en nuestros municipios; sabemos que esto no ocurre actualmente en este municipio y es por ello que Alhaurín el Grande necesita un cambio; un cambio que sólo puede venir de la mano del PSOE".

Noelia Suárez ha puesto en valor la iniciativa de la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Juventud para jóvenes que decidan poner en marcha un negocio; la línea de subvenciones Innovactiva 6000, que tiene como objetivo sufragar gastos del inicio del negocio para jóvenes andaluces de hasta 35 años y ha apostado igualmente por reforzar las competencias de los ayuntamientos, que también han sido partícipes de los planes de empleo del Gobierno de Susana Díaz.

"El PSOE de Málaga confía plenamente en Luis Guerrero como candidato a la Alcaldía de Alhaurín el Grande. Sólo un alcalde socialista podrá volver a Alhaurín el Grande a la senda de la creación de empleo de calidad, la transparencia, la igualdad, el buen gobierno, la honestidad y de un Gobierno municipal centrado en las personas. Estamos seguros de que sabrá dar forma al mejor proyecto colectivo para Alhaurín el Grande, escuchando a sus vecinos con sencillez y responsabilidad. Desde el PSOE de Málaga estamos seguros de que el próximo alcalde de Alhaurín el Grande será Luis Guerrero", ha concluido.