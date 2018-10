La parroquia del Carmen de Antequera acoge la misa del bombero fallecido

La parroquia del Carmen de Antequera acoge hoy lunes, a las 16.00 horas, la misa córpore insepulto por José Gil Gutiérrez, el bombero antequerano fallecido este domingo en acto de servicio mientras acudía en auxilio de la población afectada por las fuertes lluvias que se han estado produciendo.



La Eucaristía será presidida por el arcipreste de Antequera, Antonio Fernández, que ha relatado cómo la comarca entera está conmocionado por este acontecimiento. "La zona más afectada ha sido Bobadilla, Bobadilla Estación y Campillos. Gracias a Dios el pueblo de Antequera no se ha visto tan afectado, pero esta muerte lo ha sumido en una gran conmoción, pues se une a otra muerte reciente e inesperada de otro vecino joven. Todo el pueblo está unido a estas familias en el dolor", ha sostenido.



Según el arcipreste, el fallecimiento de José Gil es muy doloroso porque "es un servidor del bien común". "Ellos son los primeros que salen a hacer frente a situaciones diversas y adversas y límites. Bien un fuego, un accidente o en este caso el tema de las lluvias torrenciales. Ellos fueron los primeros en salir a auxiliar. No llegaron, fueron arrastrados por el agua", ha explicado Fernández.



Antequera vive este lunes el primero de los tres días de luto decretados por la muerte del bombero. El alcalde, Manuel Barón, mostró su pésame a toda la familia de este efectivo y añadió: "Rendiremos honor y respeto a José Gil Gutiérrez con la declaración de luto oficial en la ciudad pero como alcalde me encargaré de que su esposa y sus hijos recuerden siempre a su esposo y a su padre como un hombre ejemplar que dio su vida por Antequera".