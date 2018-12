El ministro de Agricultura inaugura la nueva central láctea y el laboratorio de aceite de Dcoop

Dcoop ha entregado este miércoles sus XXII Premios a la Calidad correspondientes a la campaña 2017/2018 en el Salón de Actos de su sede social del grupo en Antequera con los que distingue a las almazaras asociadas y a sus olivareros por haber obtenido los mejores aceites en su categoría.

El acto ha estado presidido por el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien además ha sido en el encargado de inaugurar el nuevo laboratorio de aceite y aceituna Dcoop, con más de 1.600 metros cuadrados con las últimas tecnologías para el análisis de los parámetros organolépticos del aceite de oliva, entre otros productos.

El inmueble incluye una segunda planta con un salón de actos con más de 1.180 metros cuadrados con capacidad para 1.200 personas. En total, la marca ha invertido más de 3,5 millones de euros en esta nueva instalación.

"La calidad de nuestro aceite merece una reconocimiento en un país líder mundial del cultivo del olivar con una producción que este año supera los 1,6 millones de toneladas, la mitad de la producción mundial, somos una almazara mundial que supone mucho dinero y además muchas posibilidades", ha dicho Planas, quien ha reconocido el trabajo de Dcoop por obtener buenos precios en el mercado y concentrar la oferta es fundamental y sobre todo la calidad "por eso trabajamos en una nueva norma en el mejora de estos mecanismos que esperamos sacar próximamente".

Más de 3.700 muestras de la producción de la pasada campaña se han seleccionado para elegir a los mejores aceites 2018 que han sido:

Premio a la calidad del aceite de oliva virgen (Mejor bodega): Nuestra Señora del Rosario (Saucejo)

Premio a la calidad del aceite de oliva virgen (Mejor Depósito): SCA Oleoalgaidas (Villanueva de Algaidas)

Premio Dcoop al mejor aceite de oliva virgen Ecológico: SCA LA Unión (Jáen)

Premio a la calidad del aceite de oliva virgen extra con DO Lucena: SCA Ntra. Sra. de Araceli (Lucena)

Premio a la calidad del aceite de oliva virgen DO Montes de Granada: SCA (San Isidro)

Premio a la calidad del aceite de oliva virgen DO Antequera: SCA La Purísima (Archidona)

Premio a la calidad del aceite de oliva virgen con DO Poniente de Granada: SCA Agrícola Santa Ana (Granada)

El ministro Luis Planas ha hablado además de su compromiso con una gestión sostenible del agua y su defensa del regadío en la Política Agraria Común (PAC) que ahora se debate y que el ministro ha confirmado que va con retraso.

"Las ayudas agrarias son de un 20 o 25 por ciento por eso es fundamental conseguir buenos precios pero la PAC es muy importante y va más despacio de lo que habíamos previsto, por tanto, no estará concluida la redacción de los reglamentos antes de 2019 hay que adecuar la negociación y entrará en vigor en uno o dos años más tarde, pero los agricultores lo que quieren es certidumbre y resultados y ésa es mi responsabilidad", ha dicho Planas.

Además, el grupo ha inaugurado también su nueva central láctea, preparada para la recepción de más de 50 millones de litros de leche de cabra, con una superficie construida de más de 2.000 metros cuadrados y una inversión que supera los 9,5 millones de euros.

El grupo alimentario agrupa a más de 75.000 agricultores y ganaderos, especialmente andaluces, 110 cooperativas olivareras que producen una media de 220.000 toneladas de aceite procedentes de unos 50 millones de árboles en 400.000 hectáreas de olivar de Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura, con una facturación que supera el millón de euros.

"Ha sido un año muy interesante con el ataque de varios sitios que yo nunca había visto; las cooperativas de segundo grado tenemos tres niveles: la concentración de la oferta que va en buena línea; la industrialización del producto, donde también estamos dando paso para dar más valor añadido a los socios, pero hay un tercer nivel que yo no soñaba que es darte cuenta que eres líder mundial en un sector, y estamos llegando aunque queda mucho por hacer pero está claro que esto genera muchos enemigos fuera y mucha envidia de aquellos que quieren que este no continúe, pero con el trabajo de nuestros socios no les quepa duda que lo vamos a conseguir con el aceite, la aceituna de mesa y con muchos más productos", ha explicado el presidente de Dcoop, Antonio Luque.