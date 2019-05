La avispilla del castaño a punto de destruir la economía del Valle del Genal.

La "dejadez y falta de previsión del anterior Gobierno socialista ha estado a punto de destruir la economía de los productores y propietarios de uno de los espacios naturales más valiosos de nuestra provincia", como es el Valle del Genal, según ha puesto hoy de manifiesto el delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

El delegado de Agricultura ha comparecido hoy, acompañado por la diputada de Medio Ambiente de la Diputación de Málaga, Marina Bravo, para denunciar que el anterior Gobierno cesó en sus responsabilidades sin haber comprado las dosis del depredador biológico que se suelta para luchar contra la avispilla del castaño, "y no sólo eso, sino que ni siquiera se había incoado el correspondiente expediente económico administrativo para poder hacerlo".

Para solucionarlo, la Junta y la Diputación, junto con los ayuntamientos de las zonas afectadas, colaborarán para la adquisición urgente de más de 500 dosis, con una inversión de 115.000 euros, que se soltarán lo antes posible, incluso este mismo mes de mayo, según han explicado los responsables institucionales, quienes también se han reunido ya con productores, cooperativas, organizaciones agrarias y alcaldes para explicarles la situación creada.

Fernando Fernández Tapia-Ruano ha denunciado la "clara mala fe" de los anteriores responsables de Medio Ambiente, que a través de informaciones de prensa el 17 de enero de 2019 anunciaban que se iban a duplicar las dosis para este año, cuando sabían que era algo imposible porque ni habían tramitado el expediente ni habían reservado las dosis necesarias y cuando ya no podían llevarlo a cabo, porque acababa de tomar posesión el nuevo presidente andaluz. "Se marcharon sin iniciar siquiera los trámites para la compra del organismo de control biológico, se comprometieron a algo que no podían cumplir, porque no había ninguna reserva a la empresa suministradora única para Andalucía e hicieron creer a los productores no ya que el asunto estaba arreglado para 2019, sino que además se iban a duplicar las dosis", ha precisado el delegado.

Fernando Fernández Tapia-Ruano ha explicado que cuando el actual Gobierno asumió sus funciones "nos dimos cuenta de que no había nada preparado", por lo que se inició un expediente administrativo de urgencia para la adquisición de las dosis, aunque éste quedó paralizado porque la Intervención General de la Junta de Andalucía denegó el procedimiento, al entender que no cumplía los requisitos de urgencia dado que era un expediente que se venía tramitando de forma regular los últimos años. Ante la imposibilidad de atender por la vía de urgencia la compra de las dosis, la Junta de Andalucía ha impulsado un acuerdo de colaboración con la Diputación provincial y los ayuntamientos afectados de la zona para poner a su disposición cuanto antes este método de control de plagas. En este sentido, la Diputación será la encargada de adquirir las dosis del depredador biológico contra la avispilla del castaño, colaborando económicamente y sufragando también a los ayuntamientos afectados el dinero que éstos tengan que adelantar.

Por su parte, la diputada provincial de Medio Ambiente, Marina Bravo, ha mostrado la disposición de la Diputación a colaborar dado que "los municipios pequeños son la razón de ser de una Diputación". El año pasado la suelta del depredador se llevó a cabo el 11 de mayo, según ha explicado Bravo, quien ha precisado que este año "nuestra intención es hacerlo lo más rápido posible, empezando si es posible este mismo mes de mayo".

La mayoría de las dosis se soltarán en la Serranía de Ronda, en el Valle del Genal, en la zona del Guadiaro, en Sierra de las Nieves (Tolox, Yunquera) y en el municipio axárquico de Canillas de Albaida, en donde el año pasado también aparecieron castaños afectados, incluyendo también actuaciones puntuales en municipios como Ojén e Istán.