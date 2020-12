Matilde Ariza, la mejor profesora de Física

Premio Nacional de Física. María Matilde Ariza Montes, licenciada en Ciencias Químicas y profesora en el IES Pedro Espinosa de Antequera, ha sido elegida como la mejor docente de Física y Química.

María Matilde Ariza Montes o Mati, como prefiere que la llamen, se ha convertido en la mejor profesora de España de Física y Química, en la categoría de Enseñanza Media. En septiembre, Mati fue galardonada con el Premio ´Enseñanza y Divulgación de la Física´, concedido por la Real Sociedad Española de Física y patrocinado por la Fundación BBVA.

«No quiero ser orgullosa», asegura Ariza. Pero su premio es para estarlo, ya que es «un hecho histórico» en Andalucía.

Con este reconocimiento, María Matilde se convierte en la primera persona de Andalucía que lo recibe. También en la segunda mujer en España que logra este premio desde que se creó en 1958 (Paloma Varela Nieto lo obtuvo en 2001).

Esta baenense estudió Ciencias Químicas en la Universidad de Córdoba y desde hace 17 años imparte clases en el IES Pedro Espinosa, en Antequera.

«He sido la primera docente de instituto que recibe este galardón. Con toda humildad, mi currículum ha sido capaz de competir con figuras importantes, creo que esto ha abierto un camino a los profesores de Secundaria. Es un paso de gigantes, porque nosotros también tenemos cabida en estos premios», reivindica.

Mati recibe el premio Enseñanza y Divulgación de la Física en Enseñanza Media por sus numerosas y variadas actividades para la mejora de la docencia de la Física y de la Química en la Enseñanza Media.

Estas incluyen acciones diversas de divulgación de la Física, conservación del patrimonio científico-histórico de los centros de enseñanza secundaria y participación en múltiples proyectos de innovación docente.

Aún abrumada por la relevancia que ha supuesto su premio, Mati recuerda cómo surgió todo: «Cuando estaba confinada, como todos en mayo, me llamaron por teléfono para que enviara mi currículum, siendo muy estrictos, pues solo podía poner lo que estaba relacionado directamente con la Física y Química», explica.

Estas candidaturas deben ser presentadas por tres miembros de la RSEF, por lo que «para mí el premio ya me lo habían dado sólo por haberse fijado en mí como candidata, una humilde profesora».

Ariza se despreocupó y se tomó la llamada como una anécdota, pero para su sorpresa fue galardonada como Premio Nacional de Física: «Ya lo había olvidado y me llamaron para anunciarme que era la premiada. Me emocioné muchísimo y me puse muy contenta aunque al mismo tiempo me consideré muy pequeña para un galardón tan relevante y, por otra parte, de una responsabilidad extrema. En ese momento, tampoco fui consciente de la relevancia del premio hasta que el engranaje de los medios de comunicación empezó a hacerse eco de la noticia».

Este galardón de la Real Sociedad Española cuenta con ocho categorías a las que se han presentado 77 candidaturas con perfiles científicos y académicos de extraordinaria calidad.

Por otro lado, el jurado ha destacado sus numerosas y variadas actividades para la mejora de la docencia de la Física y de la Química en la enseñanza media. Estas incluyen acciones diversas de divulgación de la Física, conservación del patrimonio científico-histórico de los centros de enseñanza secundaria y participación en múltiples proyectos de innovación docente.

Entre estas iniciativas se encuentra la creación del Museo Virtual del Patrimonio del instituto antequerano donde imparte clases. «El IES Pedro Espinosa es el único instituto histórico, ¿cuántos centros pueden decir que tienen un museo?», dice.

Ariza demuestra una gran vocación por su trabajo, ya que todas estas investigaciones y proyectos que realiza fuera del plano académico los hace de manera voluntaria: «Yo lo hago por amor al arte», afirma.

Este galardón ha sido más que un premio, porque ha llegado por sorpresa: «Nunca me imaginé que pudiera ganarlo, yo no me he presentado, me han elegido y es un reconocimiento muy bonito», agradece Mati.