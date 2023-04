El Ayuntamiento de Antequera llevará a cabo una obra de emergencia en la Alcazaba tras los desprendimientos detectados en la madrugada del pasado sábado en uno de los paños mayores de la muralla. Para ello se utilizará parte del remanente positivo de tesorería de 5,61 millones de euros que ha resultado en la liquidación presupuestaria del año 2022. "Utilizaremos el dinero que haga falta", ha asegurado el alcalde, Manolo Barón.

Actualmente se están evaluando los daños. "Ya hemos dado órdenes al servicio de patrimonio histórico y también hemos puesto en conocimiento a la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga para proceder a una obra de emergencia de reposición de los desprendimientos de la muralla árabe".

En este sentido, el regidor ha llamado a la calma. "Es una actuación que no conlleva peligro, así que tranquilidad absoluta. Obviamente no es de buen gusto, pero estas cosas pasan", ha indicado.

De hecho, ha recordado que no es la primera vez que ha habido desprendimientos en la muralla. "Los postizos normalmente se pueden desprender, es una actuación que se hizo en el año 1948. Se acometió un repaso muy leve entre el año 2001 y el 2002, pero no se hizo nada, simplemente un llagueado".

El edil ha indicado además que están investigando el origen de una fuga de agua, lo que ha provocado el derrumbe del material. "Todavía no sabemos lo que es exactamente, si del riego, si hay una tubería rota... el arqueólogo y los técnicos municipales están trabajando en ello", ha señalado. "En 1948 las técnicas de construcción no son las que hay hoy en día. No había sujeciones. Utilizaban barro, tierra y piedra y al final se ha desprendido", ha dicho.

Por último, ha hecho hincapié en que no existe peligro porque "nadie puede acceder allí y existe un muro de contención que impide que las piedras sigan cayendo".

La Alcazaba de Antequera fue declarada Bien de Interés Cultural (B.I.C) en 1985 en la figura de Monumento.