La UMA mantiene activado su geolocalizador feminista

María Zambrano, Lola Flores, Trinidad Grund o Victoria Kent son algunas de las mujeres que están siendo ‘geolocalizadas’ por un grupo de estudiantes del grado de Educación Primaria de la Universidad de Málaga. Pero junto a ellas se encuentran otras menos conocidas que también merecen salir a la luz, ser visibilizadas como parte del patrimonio cultural andaluz. La profesora de flamenco y bailaora María Pilar López, la cantante de soul afincada en Torremolinos Suzet Moncrieff, la arquitecta María Eugenia Candau o la abuela maestra de una de las alumnas.

Ellas han escrito y escriben «la mitad de la historia, la mitad de un legado cultural que no se ha reconocido o no lo suficiente», afirma la profesora de la Universidad de Málaga Laura Triviño, impulsora de este proyecto junto a la docente Rocío Santana.

Con el objetivo de visibilizar a las mujeres artistas andaluzas, desde hace cinco años sus alumnos y alumnas están llenando las redes sociales de vídeos en los que cuentan la historia de estas y otras mujeres mientras sostienen en sus manos el símbolo de geolocalización para reivindicar su papel en la historia de Andalucía.

El ‘Geolocalizador Patrimonial Feminista’ es una iniciativa que arrancó en 2018 y que se enmarca en una asignatura optativa del grado de Educación Primaria: ‘Didáctica del Patrimonio y de la Cultura Andaluza’. Además, este curso se engloba en un proyecto de investigación, ‘Freedom-Alfabetización crítica feminista en la formación inicial docente’, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación.

Este mapa feminista del patrimonio de la región ha relacionado este curso hasta 40 lugares con mujeres que han contribuido a su legado cultural y patrimonio, tanto a nivel urbano como rural. La profesora destaca que una de las cosas más bonitas está siendo ver como los alumnos están recuperando la historia local de muchos pueblos desde la historia de las mujeres.

«Les explicamos que pueden elegir a mujeres costureras, mujeres de género menor, de artes menores, que se llaman así porque siempre se atribuyen a mujeres», destaca la docente.

L. O.

Perspectiva feminista

El objetivo no es sólo «contar una historia bonita», remarca, sino explicar su contexto histórico y lo que lograron, los obstáculos que encontraron y, sobre todo, «no caer en los estereotipos», como hablar más de quiénes la promocionaron, que son varones, que de ellas mismas. «No es lo mismo contar su historia que hacerlo desde una perspectiva feminista», subraya.

Desde que el proyecto arrancó en 2018, inspirado por la performance ‘Estamos aquí’ de la artista Yolanda Domínguez en ARCO, ha ido evolucionando, sobre todo en cuanto a las redes sociales. Si en un primer momento fue Facebook la elegida para difundir los vídeos feministas, ahora lo son TikTok (ellastbpintaban) e Instagram (ellastambienpintaban).

La docente explica que el uso de las redes sociales es un elemento motivador para los participantes en el proyecto, este año en concreto 45 alumnos y alumnas que han elegido esta asignatura optativa en su último curso en el grado de Educación Primaria.

A diferencia de otros grados de la Facultad de Ciencias de la Educación, en este hay bastantes chicos y, como apunta su profesora, todos están igualmente motivados al 100%: «Es una posibilidad enorme que en cuarto curso, cuando ya están terminando, tengan esta formación feminista».

Vídeos para los colegios

Además de los vídeos que cada uno graba, hay una fase grupal en la que todos crean un vídeo dirigido a menores de Educación Primaria para que conozcan a una artista andaluza de cada provincia. Un trabajo en el que muestran a una variedad de mujeres, no sólo escritoras o pintoras, sino también cantantes como Lola Índigo.

La propia profesora ha grabado también un vídeo hablando de la pintora gaditana Alejandrina de Gessler y Shaw, una de las artistas más importantes del panorama pictórico europeo del XIX sobre la que Laura Triviño ha escrito su biografía, editada por UMA Editorial.

Precisamente, otra de las fases de este proyecto educativo feminista llevará al alumnado a Cádiz, donde conocerán la ciudad a través de la vida y obra de esta creadora.

La elección de las mujeres no viene impuesta por las profesoras, que sólo les dan unas pautas para que sepan qué tienen que hacer, aunque les invitan a fijarse en aquellas menos relevantes.

Triviño destaca que la importancia de esta actividad está en lograr hablar de temas feministas en un momento en el que es complicado «porque parece que estás promoviendo una desigualdad hacia los hombres». Al contrario, asegura que «jamás podría invisibilizar la obra de genios artistas. No sería justo, pero es que lo que no es justo es que nuestro legado esté invisible». Este mapa feminista, por tanto, no busca «anular a unos y ensalzar a otras, sino que todo el mundo sea visible, tenga su espacio», insiste.

Otra de las claves de esta asignatura, según la profesora, es que reivindica la cultura andaluza, pero no desde los estereotipos: «Hay que hablar más de la cultura andaluza y de lo que nos mueve. Compartiendo que no hay una sola idea de Andalucía, sino que somos una Andalucía plural y que nuestra tierra es increíble».

Entre sus objetivos está que este proyecto sea colaborativo, que se cree una red e implicar a asociaciones y centros escolares para que este conocimiento sobre las mujeres andaluzas llegue a toda la ciudadanía. Y no sólo mujeres artistas, sino de cualquier ámbito. Un gran reto posible desde la educación.

