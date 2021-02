Las Campos volvieron a ser tema de conversación una semana más en 'Viva la vida'. Al margen de la reconciliación de Carmen Borrego con su sobrina tras su enfado, Terelu acabó estallando nuevamente en el plató de Telecinco por los comentarios que se han producido esta semana sobre su hija Alejandra Rubio, a la que han acusado de no haber estado al lado de su madre cuando sufrió por segunda vez un cáncer de mama.

Fue Kiko Hernández el que en ‘Sálvame’ avanzó que había comentarios sobre la hija de Terelu y su apoyo durante su enfermedad. Rubio aseguró que no iba a dar explicaciones "a nadie y menos a gente que no conozco”. “No sé quién ha sacado este tema pero me parece una falta de respeto”, dijo la también tertuliana.

Sin embargo, Terelu sí respondió tajante: “Mi enfermedad es mía y quien habla de ella solo soy yo cuantas veces me dé la gana de hacerlo”, comenzó diciendo. “No voy a permitir ni una sinvergonzonería utilizando mi enfermedad para atacar a nadie, quede claro. Mi enfermedad es mía y cómo la haya llevado es mi problema, de nadie más”, expresó la colaboradora.

Finalmente, Alejandra comentó que en aquella época su trabajo "era de noche": "Tenía que ir a trabajar, estuve con mi madre cuando tenía que estar. Son acusaciones muy graves”. Terelu le interrumpía para frenar todo tipo de especulaciones: “No te justifiques ante personas que buscan eso. Quienes saben la verdad somos nosotros”.