Pilar Rubio ha reaparecido por todo lo alto después de la marcha de Sergio Ramos al París Saint-Germain y de iniciar una nueva vida familiar en París y lo ha hecho protagonizando la que sin duda ha sido una de sus noches más especiales en 'El Hormiguero'. Madrina de excepción de la temporada 16 del programa presentado por Pablo Motos en Antena 3, la comunicadora ha desvelado cómo afronta esta ilusionante etapa, explicando además el motivo que le ha impedido, hasta ahora, mudarse con sus cuatro hijos a la capital francesa.

Lo que no se imaginaba la madrileña es que Ramos la sorprendería apareciendo por sorpresa al final del programa acompañado por su hijo Alejandro, confesando lo mucho que la admira, devolviéndole su apoyo constante en todos los momentos de su carrera futbolística y consiguiendo emocionar a Pilar hasta las lágrimas.

Pletórica de volver al trabajo después de un verano en el que apenas ha disfrutado de las vacaciones por su mudanza a París, la colaboradora - espectacular con unos jeans ajustados y un sencillo top negro - ha confesado el motivo por el que ni ella ni sus hijos están viviendo todavía en la ciudad del Sena. "Hace dos días que encontré casa, y por eso mis hijos siguen aquí mientras yo he estado yendo y viniendo. He estado mucho en Madrid porque tenía que hacer mudanza de casa a casa", ha señalado, desmintiendo entre risas las noticias que aseguraban que Messi y Antonella Rocuzzo se habían alojado en su casa tras el fichaje del astro argentino por el París Saint-Germain.

Ilusionada por poder seguir compaginando su sección en 'El hormiguero' con su nueva vida en el país vecino - y asegurando que viajará en vuelo regular de París a Madrid cada semana después de las críticas por la posibilidad de usar el avión privado de Ramos para cumplir con sus compromisos profesionales - Pilar también ha hablado de su nuevo proyecto profesional. 'Mi método', un libro en el que, como gurú de la alimentación sana y del ejercicio físico, dará pautas para llevar una vida saludable. "Para eso uso Instagram, para ayudar a gente y decirles 'esto me funciona a mí'. Me gusta compartirlo. No hay que estar comiendo lechuga y pollo empanado. Hay que comer bien. Y para los entrenamientos que hago hay que comer bastante", ha asegurado.

Demostrado se una auténtica todoterreno y confesando que "siempre estaré donde esté mi familia", la colaboradora no ha cerrado las puertas a un quinto hijo - después de Sergio Jr (7), Marco (5), Alejandro (3) y Máximo Adriano (1) - aunque no es algo que se plantee en este momento: "Si te digo la verdad nunca se sabe, aunque ahora que ya me he recuperado ponerme con el tema de la barriga...".

Feliz con la etapa que le espera en París, y desvelando que todavía no habla francés, Pilar ha contado entre risas cuál es su truco para aprender el idioma: "Pido una cita para que me hagan las uñas. Me voy a un sitio de barrio. Esas dos horas hablo con la chica. Así tengo horas de francés gratis", descubriendo además la técnica empleada por Ramos. "Él se lanza con los idiomas, le echa mucho morro y si no sabe la palabra se la inventa", ha revelado entre risas.

Un Sergio Ramos que, demostrando que son una verdadera piña y que está locamente enamorado de ella, ha aparecido al final del programa con su hijo Álex para dar una preciosa sorpresa a la colaboradora. "Es mi compañera de viaje para todo y hoy era un día especial", ha confesado el futbolista, orgulloso del apoyo incondicional de Pilar, que no podía reprimir las lágrimas ante tal declaración de amor inesperada.