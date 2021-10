'El cascabel' recibió anoche a Isabel Díaz Ayuso para hablar de las últimas noticias sobre política. La Presidenta de la Comunidad de Madrid aprovechó su paso por el programa de Trece para confesar sin rodeos qué opina sobre varios miembros del Gobierno, incluido Pedro Sánchez, y cómo se lleva con él y con algunos de sus Ministros actuales y pasados.

Ayuso, que hace pocos días tuvo un pretendiente en 'First Dates', valoró positivamente a políticos como Luis Planas, Ministro de Agricultura, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, o José Manuel Uribes, exministro de Cultura.

En su repaso por varios nombres aprovechó para citar a Margarita Robles: "Me ha decepcionando por cómo habló y utilizó el asunto de las residencias, me ha mostrado que, aunque el trato en persona es bueno y agradable, es distinta", expresó.

La líder política no ocultó su mala relación con Salvador Illa: "Con él fue imposible. Intenté entenderme más con algunos sectores del gobierno y perdí el tiempo", expresó sin rodeos. También se sinceró sobre Pedro Sánchez y su relación: "De trato siempre ha sido correcto y amable, pero he tenido un par de reuniones con él y he visto que las cosas eran distintas a lo que habíamos hablado".