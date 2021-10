MasterChef Celebrity ha celebrado este lunes 18 de octubre su sexta gala. En el popular concurso de La 1 en el que famosos de diferentes ámbitos deben cocinar para impresionar a un jurado profesional mientras superan diferentes pruebas para no acabar eliminados, en esta ocasión se decidía qué dos concursantes caerían eliminados.

Los dos participantes que deberían abandonar el programa se decidirían entre Miki Nadal, Arkano, David Bustamante, Verónica Forqué, Terelu Campos y Juanma Castaño, ya que ninguno de ellos superó la anterior prueba.

Durante la prueba de MasterChef se crearon dos equipos, uno formado por Arkano, Verónica Forqué y Terelu Campos, y otro por Juanma Castaño, Bustamante y Miki Nadal. De ellos saldrían los dos concursantes que se librarían de la prueba final y por tanto se salvarían. Los seleccionados fueron Forqué y Bustamante.

Con cuatro aspirantes a caer eliminados ya no hubo equipos y, tras una nueva previa, Miki Nadal y Terelu Campos cayeron eliminados. En el caso del primero, el jurado criticó el sabor del plato, mientras que en el de Campos se señaló que el tipo de plato que hizo no era el que requería la prueba. Por ende, ambos tuvieron que abandonar las cocinas de MasterChef Celebrity.

¡Sorpresa! Esta noche vivimos una doble expulsión en las cocinas de #MCCelebrity. Despedimos a @terelu_campos y @NadalMiki tras el gran reto de Oriol Castro. ¡Gracias aspirantes! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/zeGrth2b38 — MasterChef (@MasterChef_es) October 18, 2021

Los eliminados dan su opinión

En las entrevistas después de la eliminación, Terelu Campos aseguró que quien cree que se merece ser finalista es Belén López y David Bustamante. "He sentido ese vértigo que había perdido cuando pisaba un plató. He vuelto muchos años atrás. Y eso es como volver a empezar", añadió. Por su parte, Miki Nadal bromeó asegurando que lo mejor que se llevaba de la experiencia "es el sueldo" a parte de habérselo pasado muy bien y haber hecho "lo que me diera la gana". El cómico era uno de los concursantes más queridos y, por ende, su marcha de MasterChef causó mucha pena entre los telespectadores.

Vaya robo a Miki Nadal en #MCCelebrity — Gennaro Poronga 🕹️🍼 (@ElgalletasATM) October 18, 2021

Como se vaya Miki Nadal dejo de ver #MasterChefCelebrity !! pic.twitter.com/4GKPcdlp4W — Vero2706 (@versimg) October 18, 2021