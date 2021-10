Secret Story, el nuevo programa de Telecinco en el que varios famosos están en una casa y deben de ir sorteando las diferentes eliminaciones, está siendo todo un éxito en audiencia. En cada nueva edición del reality surge una nueva polémica o discusión entre los participantes. Esta vez el turno le ha tocado José Antonio Canales, quien ha desvelado uno de sus mayores secretos.

En un momento cargado de emoción y lágrimas, el torero Antonio Canales, justo antes de encontrarse con su madre, Teresa Rivera. Canales ha desvelado que cambió el testamento de su abuelo, Antonio Rivera, sin el permiso del mismo.

"Yo no lo recuerdo, yo lo llevo dentro. Me siento una continuación suya porque, cuando me miro al espejo, cada vez me veo más parecido a él", dijo sobre su abuelo, que murió en 2009.

Canales cuenta que lo hizo porque aparecía como único beneficiario en el escrito, así que decidió incluir a su madre. "Me quería dar todo a mí. Estaba malito y no tenía testamento", dijo el torero, que señaló que su abuelo fue una de las personas que más le había marcado en su vida.

Cree que era recíproco porque su abuelo, con el testamento, tenía la intención de quitarle de preocupaciones en su vida y así el también colaborador de Sálvame no tuviera que torear nunca más. Sin embargo, al haber sido su madre quién más cuidó de su abuelo cuando estaba enfermo, creía que era lo justo que ella también recibiera una parte de la herencia.

"Cuando fuimos a la notaría cambié mi nombre por el de mi madre", dijo mientras ella escuchaba las palabras de una madre a la que posteriormente elogió, calificándola como "fuerte, capaz, inteligente y cariñosa".