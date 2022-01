Los anónimos vuelven a ser los protagonistas de un reality de Telecinco. La cadena ha presentado esta mañana a los medios la nueva edición de 'Secret Story', la segunda tras la versión con celebrities que la cadena emitió de septiembre a diciembre sin despertar demasiadas pasiones en la audiencia. Ahora la intención es recuperar la esencia del 'GH' original y al público que pedía un reality con caras desconocidas.

"En los últimos estudios el que hemos hecho, era un asunto recurrente que el público pidiese gente anónima en el formato", ha expresado Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset. "Para ayudar a la marca, optamos hacerla con caras conocidas", explica sobre la decisión de tener a VIPS en la primera temporada.

Más allá de incluir a personas de la calle, otra de las intenciones es dar más peso a los secretos, que quedaron en segundo plano en la anterior edición. "El juego de los secretos cambia de normas", ha avanzado Jaime Guerra, director de Zeppelin. Guerra ha detallado que el premio será de 150.000 euros para el concursante que decida la audiencia y 50.000 euros por el secreto, aunque no han desvelado la mecánica que seguirá el juego.

Toñi Moreno presentará los domingos y Sandra Barneda los martes

El reality se renueva también en cuanto a presentadores. Carlos Sobera asume la gala principal de los jueves en sustitución de Jorge Javier Vázquez, mientras que se incorporan Sandra Barneda y Toñi Moreno. En la rueda de prensa, a la que ha podido asistir 'Yotele', la cadena ha desvelado que Toñi Moreno presentará la gala de los domingos, mientras que Barneda se encargará de la de los martes. Sobre la ausencia de Vázquez, conductor principal de los realities de la cadena los últimos años, explican que él "siempre ha dicho que se maneja mejor con celebrities". "Tiene que volver a volcarse en 'Sálvame'", han dicho.

"Para mí también es una primera vez (...). Tengo que confesar que estoy nerviosísima al mismo tiempo que emocionada porque esto es una oportunidad y un reto", ha expresado Toñi Moreno, que se estrena en el mundo de la telerrealidad tras su breve paso por 'MYHYV'. "Lo que tengo muchas ganas de encender la tele, reírme, desconectar… Y eso es lo que quiere el espectador", ha añadido la andaluza.

Por su parte, Sobera también se ha mostrado entusiasmado con la idea de tener a nuevos rostros: "Me encanta los programas con la gente corriente". "Cuando llevas tanto tiempo en la tele, descubres que es la única gente capaz de sorprenderte y emocionarte", afirma el presentador. "Los perfiles son muy diversos y distintos. Todos vamos a encontrar un perfil con el que nos vamos a identificar", ha avanzado el conductor. "Trabajar con caras nuevas me apetece muchísimo porque pienso que cada persona tiene un best seller en sus vidas", ha expresado Sandra Barneda.

"Gran Hermano ha de esperar"

'Secret Story' retomó el espíritu de 'Gran Hermano' tras dos años de ausencia del reality en la cadena. Es por ello que, por el momento, no hay planes de recuperar la marca a corto plazo, a pesar de su anuncio inicial: "'Gran Hermano' ha de esperar. Ahora estamos consolidando una marca. No queremos crear una cacofonía", ha comentado Villanueva.