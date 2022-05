Marta Riesco se ha convertido en uno de los personajes de la semana después de que Rocío Carrasco demostrara en 'Sálvame' que había mentido al afirmar que había mantenido una conversación telefónica con ella. Desde entonces, la reportera no ha intervenido en ninguno de sus programas pero sí se ha dejado ver en la Feria de Abril, donde ha protagonizado otro momento que está siendo muy comentado en redes sociales.

En las imágenes, grabadas en una de las casetas, la colaboradora de 'Ya son las ocho' aparece manteniendo una conversación con Gloria Camila. Tal y como puede escucharse, le echa en cara que no vaya a darle unos totales para 'El programa de Ana Rosa'.

"Has pasado de mi puta cara, te quería hacer unos totales y ahora vas borracha", le espeta Riesco a la hija de Ortega Cano, a quien se le escucha decir lo siguiente: "Ah, es que yo a ti nunca te he preguntado...". "Pero no te iba a preguntar de Rocío ni nada", se excusa la redactora.