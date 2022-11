El pasado viernes 25 de noviembre, Día de la Lucha contra la Violencia de Género, el plató de 'Todo es mentira' fue testigo de uno de los momentos más tensos del programa. En concreto, las protagonistas de este instante que se pudo cortar con un cuchillo fueron Mariló Montero y la portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón.

La gallega entró al show en directo para hablar sobre la campaña de la Xunta de Galicia sobre la violencia machista, que ha sido denunciada por varios actores por responsabilizar a la mujer sobre los ataques que sufre: con el eslogan "Se viste con mallas de deporte. Va a correr por la noche. ¿Qué sucede ahora? No debería pasar, pero pasa", la campaña ha sido criticada desde varios sectores del feminismo.

Pontón tildó la iniciativa de "machismo institucional" y el eslogan de intolerable, exigiendo a la Xunta de Galicia que lo retirara inmediatamente: "No lo podemos permitir, me parece grave que el Gobierno no detectara el machismo de esta campaña".

Mariló Montero interrumpe a la portavoz del BNG

El encontronazo entre Mariló Montero y Ana Pontón se ha producido cuando esta última ha intentado relacionar la controvertida campaña de la Xunta con la problemática a raíz de la aprobación de la ley del "Solo sí es sí": aquí la presentadora ha cortado en seco a la política por intentar sacar rédito político del tema en plena celebración del Día de la Lucha contra la Violencia de Género: "Ya me cabreo, coño, cojones. Ana, de verdad, es que estamos mezclando un poco todas las cosas y lo que enfada muchísimo es las mezclas que hacéis y la politización".

La conductora ha seguido denunciando la relación de Pontón entre ambos hechos: "Que el día de la violencia contra la mujer estéis hablando de la pelea de los partidos políticos, de que uno es más feminista que otro... No creo yo que estén deseando que las mujeres sean violadas, hija mía, es que dejad de mezclar cosas".