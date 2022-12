Marco Mengoni también se atreve a repetir experiencia en el Festival de Sanremo. Después del regreso de Loreen al Melodifestivalen, la RAI italiana ha anunciado este domingo que el cantante participará en la categoría 'Big' de la próxima edición de su mítico certamen de la canción italiana, que se celebrará a principios de febrero, desconociéndose aún el tema con el que competirá.

El artista regresará a Sanremo cuando está a punto de cumplirse 10 años de su primera victoria. El pasado 2013, Mengoni ganó el certamen italiano con 'L' Essenziale', canción con la que posteriormente representó a Italia en el Festival de Eurovisión celebrado en Malmö (Suecia), logrando una séptima posición tras convertirse en uno de los favoritos.

En una entrevista concedida a YOTELE el pasado año 2019, Mengoni no cerraba la puerta a regresar a los festivales de Sanremo y de Eurovisión tras sus anteriores experiencias: "Pienso que este tipo de experiencias hay que vivirlas una vez en la vida, pero, ¿por qué no? Me gustaría. Ahora tengo 31 años y podría realizar una propuesta diferente en estos dos festivales".

"Me gustó muchísimo (la experiencia) porque fue todo perfecto. Me gusta que las naciones vayan con su propia música. Es un festival increíble y sin fronteras. No es una competición, sino una fiesta para la música", recordó Mengoni sobre su paso por Eurovisión 2013.

Cabe recordar que el Festival de Sanremo no es el formato con el que Italia elige a su representante en Eurovisión. Para ser más exactos, la RAI italiana da preferencia al ganador del certamen para acudir al festival europeo, teniendo toda la libertad de poder rechazarlo. Por ejemplo, en el año 2016, Stadio declinaron la invitación tras ganar, siendo elegida posteriormente Francesca Michielin.

Elodie, Levante y Tananai también regresan al Sanremo 2023

Marco Mengoni tendrá 27 competidores más en la categoría 'Big' del Festival de Sanremo 2023. Amadeus también ha anunciado este domingo los nombres de Giorgia, Articolo 31, Colapse Dimanrtino, Ariete, Moda', Mara Sattei, Leo Gassman, I Cugini di campagna, Mr. Rain, Anna Oxa, Lazza, Tannai, Paola & Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_cose, Levante y Ultimo como participantes.

A estos 22 nombres, también se les sumará otros 6 de las 12 artistas que participarán en la categoría Giovani, gala que se celebrará el próximo viernes 16 de diciembre .