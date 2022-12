En plena gira promocional de su nuevo libro, Jorge Javier Vázquez también ha hecho una parada en 'Querido hater', el podcast de Malbert en la plataforma Podimo. En el último programa de la temporada, el presentador de 'Sálvame' ha charlado con el creador de contenido sobre todo tipo de temas, pero uno de los titulares más llamativos es el que ha dejado sobre Paz Padilla.

Meses después de la polémica salida de la humorista del formato de La fábrica de la tele, Malbert aprovechó su encuentro con Jorge Javier para preguntarle por la relación que mantiene actualmente con ella: "Con Paz Padilla, ¿hay el mismo buen rollo?". "Yo no tengo ninguna relación con Paz Padilla", respondió tajantemente el presentador de Telecinco.

Pero no solo se quedó ahí, sino que también recalcó que no tiene ningún interés en tener un acercamiento con ella: "Vamos, ni quiero tenerla ni me interesa tenerla". "Me la jugó varias veces, no quiero nada con ella", aseguró en la entrevista, donde también dejó otro recado para la gaditana: "Hay que ser mala, eh". "Todo cae por su propio peso", apuntó Malbert.

"Se va a encontrar con otro abajo. Un beso, Paz", añadió el conductor de 'Querido hater' ante las risas de un Jorge Javier que echó el freno. "Oye, a mí déjame de líos. Y esto cuándo sale, ¿en Navidad? Tócate los cojones, en época de amor y compañía", bromeó el invitado.