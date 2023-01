Julia Otero regresó este martes a TVE. Diez años después de su último proyecto en la televisión pública, la periodista volvió a ponerse delante de las cámaras para conducir 'Días de tele', un formato que propone un viaje por la historia de la televisión "para recordar y analizar" algunas de las historias que han marcado a los espectadores, según explicó la propia Otero: "Partimos del pasado, pero esto no va de nostalgia. Vamos a pasear por el presente".

La presentadora, que estuvo acompañada en plató por Carolina Iglesias, José Miguel Contreras, Lolita y Paco León, trajo de vuelta el año 1975 para hablar sobre uno de los momentos televisivos más recordados en la historia de TVE. Por aquel entonces, Uri Geller visitó el 'Directísimo' de José María Íñigo para realizar un truco que marcó a toda una generación: doblar y romper una cuchara, según él mismo aseguraba, con el poder de su propia mente.

Un "poder" que también utilizó para poner en marcha algunos relojes estropeados, según rememoró el espacio de La 1. "Personas de todo el país colapsaron las centralitas de TVE para asegurar que sus propios relojes escacharrados habían vuelto a funcionar", aseguró Pablo González Batista, uno de los responsables de los rótulos de 'Cachitos'. A partir de esa noche, el nombre de Geller acaparó numerosos titulares en periódicos que incluso hablaban de "psicosis colectiva" en todo el país.

Julia Otero, que sorprendió al sostener entre sus manos la cuchara más famosa de la historia de TVE, recordó que era "otra época y otra forma" de ver la televisión y que los americanos "intentaron destapar los trucos como ilusionista" de Uri Geller: "Aquí nos lo comimos todo, seguramente porque en aquel momento necesitábamos creer en cosa". No obstante, comentó que personas del propio equipo del programa sostienen a día de hoy que no hubo ningún truco, como es el caso de Fernando Navarrete.

"Creo que no nos la coló, sino que utilizaba sus habilidades mentales para sugestionar y conseguir que algunas cosas parecieran reales. Yo nunca he sabido hasta dónde llegaba el poder que sí tenía Uri Geller", explicó el realizador. Según su testimonio, hubo un ensayo previo "muy llamativo donde dobló las llaves de los cámaras". "Parecía que quería convencer a todo el mundo de que no había trampa. Hizo cosas que luego no hizo en el programa", subrayó.

A lo largo del programa de ayer, Julia Otero también planteó qué ocurriría a día de hoy si se emitieran unas imágenes como las de aquel 'Directísimo' que revolucionó a toda la sociedad. "Yo creo que a los cinco minutos habría un vídeo en TikTok de alguien desmontando el truco y quitándonos un poco la ilusión", confesó Carolina Iglesias.

'Días de tele' quiso que la audiencia reviviera aquel momento llevando a su plató al mentalista Adolfo Masyebra, discípulo de Geller. "A mí me gusta llamarlo juegos, experimentos o experiencias. Yo no declaro que tenga ningún tipo de poder mental, eso desde luego, a no ser que la información sea poder", admitió antes de realizar uno de esos experimentos con cubiertos.

"Uri Geller fue un auténtico fenómeno social en aquella época, pero para entender aquel impacto hay que tener presente que aquella España no era la misma de hoy", terminó reflexionando Otero en 'Días de tele', que aprobó el veredicto de la audiencia en su estreno con un 11,5% de share y casi 1,1 millones de espectadores.