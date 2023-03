Jesús Calleja deberá pasar por el quirófano en los próximos días. El presentador ha desvelado en sus redes sociales que se ha fracturado el ligamento cruzado y una punta de la meseta tibial después de haber tenido un importante y aparatoso accidente mientras esquiaba.

"Metí la pata hasta el fondo…. Me he roto el ligamento cruzado y una punta de la meseta tibial… pero no os preocupéis que yo me recupero muy rápido y esto no va afectar a mis rodajes ni nada. Ya os iré contando cómo me recupero de esta lesión tan común entre esquiadores, jugadores de fútbol, tenis, pádel… ¡Qué suerte tener estos amigos que me arreglan de maravilla!", aseguró el aventurero y presentador de Cuatro en una publicación en la que subido también el instante en el que tiene esta caída.

El comunicador también ha desvelado en este vídeo que el día que tiene programada su operación para el próximo viernes 10 de marzo, mostrándose confiado y realista con su recuperación: "Hay que seguir unos tiempos, un proceso... No os vais a enterar. Yo voy a seguir rodando los programas".

Después de publicar este vídeo, algunos de sus más de 1,1 millones de seguidores escribieron palabras de apoyo y cariño al presentador de Cuatro, entre ellos televisivos muy conocidos como Miguel Ángel Muñoz y Jesús Vázquez: "Recupérate pronto, amigo".