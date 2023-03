'Déjate querer' recibió esta semana en su plató a Mario Vaquerizo. Además de hablar de su trayectoria, el invitado reflexionó con Paz Padilla sobre la situación que se vive en España, la cual llegó a comparar con la dictadura franquista.

"Durante mucho tiempo he oído que habíamos pasado por una dictadura en la que no nos dejaban que nos mostráramos tal y como somos, donde los prejuicios estaban. Por llevar el pelo largo te metían en la cárcel", comenzó diciendo Vaquerizo.

"¿Crees que estamos retrocediendo un poco?", le preguntó la presentadora a su invitado, que respondió sin pensárselo dos veces: "¡Mucho! Ahí queríamos llegar". "Yo, que vengo de una familia que ha vivido la dictadura y me decían lo malo que era, ahora me siento identificado con mis abuelos", llegó a decir en el formato de Telecinco.

A juzgar por sus palabras, Vaquerizo considera que no hay libertad de expresión: "No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho". "Estoy diciendo una cosa muy políticamente incorrecta, pero yo me defino como políticamente incorrecto", añadió antes de pedirle al público un aplauso para sí mismo.

Paz Padilla, por su parte, respaldó el punto de vista de su invitado: "Creo que tenemos que ser libres, no podemos tener miedo a dar nuestra opinión". Además, Vaquerizo insistió en que "por no tener que dar explicaciones, cometemos el error de autocensurarnos". "La autocensura es el mal que estamos viviendo las personas que queremos ser libres", aseguró-

Acto seguido pasó a hablar sobre la polémica campaña promocional de la Comunidad de Madrid que protagoniza: "He ido a promocionar mi ciudad favorita, que es Madrid". "Para mí Madrid está exenta de cualquier connotación política, quien quiera entenderlo, bien. Y como me insultes, solo por el daño que le estás haciendo a mi madre, llego ahí y te moñeo. Y ahora, que me metan en la cárcel si quieren", zanjó.