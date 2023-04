'Tu cara me suena' acogió en su última gala a una invitada de excepción Samantha Hudson, que dejó al jurado boquiabierto con su imitación de Luis Mariano, un personaje muy alejado de su apariencia física y de su timbre bocal.

Tal fue el éxito de la celebrity que tras terminar la actuación, recibió una gran ovación por parte del público. Fue entonces cuando Manel Fuentes puso en valor su talento afirmando que "te queremos aquí". A esta afirmación no tardó en sumarse Àngel Llacer, que no dudó en lanzar una propuesta a la invitada: "Samantha, me encantaría que vinieras a 'Tu cara me suena 11'".

En un principio, Hudson se hizo de rogar, pero poco después terminó aceptando la propuesta, afirmando que el programa le había generado un interés desde pequeñita, tal y como le reconoció al presentador en la entrevista previa a la actuación.