Emma García se muestra muy clara a la hora de dar su opinión sobre la actitud de Alma Bollo en el plató de 'Supervivientes' tras su regreso. La presentadora fue muy tajante al pronunciarse sobre este episodio con su madre, Raquel Bollo, presente en el plató del espacio de Telecinco: "Ha sido una buena supervivientes, pero cuando ha salido yo no sé qué le ha pasado, no he entendido a Alma y me ha decepcionado".

"Donde me llamó realmente la atención y donde entra la palabra decepción fue el otro día con Carlos Sobera. De repente, dije: ‘¿y esta soberbia de Alma?’", comentó la comunicadora en el programa.

Posteriormente, con la colaboradora y matriarca de la familia a tan solo unos metros, García aseguró que esta actitud no le "pegaba" a Alma Bollo: "La había visto de otra manera, pero ahí, no sé cuál sería el porqué y si se puede contar, pero dije: ‘qué mal se está portando con un presentador’. No encontré el sentido. Si puedes, me lo explicas".

Raquel Bollo, por su parte, intentó responder a la petición de Emma García, explicando que su hija no se encontraba cómoda y que no tiene nada que ver con Carlos Sobera: "Cuando a Alma se le ponen los vídeos y cuando ve esa discusión, ella me conoce perfectamente cuando salto y salto de esta manera. Parece que la vehemencia de estos 14 años ahora no vale. Pero también conoce a su prima, sabe cómo actúa su prima, cómo piensa y ella sabe que hay mucho más".

Para ser más exactos, Emma García se quiso a referir al momento ocurrió en la última gala de 'Supervivientes'. En él, Carlos Sobera se acercó a Alma Bollo para buscar su complicidad y comentarle que no le había sonreído en toda la noche, comentario que fue respondido por la hija de Raquel Bollo de una manera muy irónica: "Soy muy feliz, aunque no lo creas, no me caracteriza a mí la sonrisa. Allí es que era muy feliz, todo el ambiente era muy guay".