Las Campanadas de TVE han combinado este año tradición y modernidad con el regreso de Ramón García a la Puerta del Sol y el estreno de una espectacular Ana Mena, junto a la colaboración de Jenni Hermoso.

La cantante se ha enfundado en un arriesgado vestido negro de transparencias del diseñador Zé García, que ha combinado unas sandalias de Nicolo Beretta, joyas de Bvlgari y un abrigo de Michael Kors durante esta retransmisión de la cadena pública.

"El 2023 ha sido un año bonito, pero difícil para muchas personas por muchos motivos. Por guerras, conflictos, emergencias climáticas... Muchas incertidumbres", aseguró la cantante a lo largo de la retransmisión de las campanadas."2024 es un año cargado de más esperanza, más paz, de respeto por nuestro planeta y por todas las personas, independientemente de lo diferente que podamos llegar a ser", concluyó antes de hacer una pequeña mención a su disco: "Es un poco más bello y un poco menos drama".

La retransmisión de TVE ha contado con emotivos momentos como el mensaje de Jenni Hermoso antes de cerrar un año histórico tras proclamarse campeona del fútbol con la selección española de fútbol: "Siempre la he visto desde casa las campanada sen Televisión Española y creo que estar en este balcón tan emblemático... Me voy a acordar toda la vida de esta experiencia. Me gustaría agradecer a trodo el mundo este cambio que estamos haciendo de igualdad y solidaridad y felicitar a mis compañeras por lograr el título mundial y por el empoderamiento que hemos lolgrado. Que 2024 traiga muchos títulos y mucha igualdad para todos".

A su vez, Ramón García también sorprendió con su traje de color rosa y lanzando un mensaje de compañerismo con sus colegas de profesión: "Aquí está Atresmedia, la gente de Telemadrid, las televisiones autonómicas por toda España, los de Mediaset, que se han ido a Sevilla. Para todos, que aquí todos somos compañeros. A todos, desearles que tengan un buen trabajo y que hagan una buena audiencia".