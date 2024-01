'Espejo Público' ha comenzado el año reforzando su equipo de colaboradores. Susanna Griso anunció este lunes la incorporación de Toni Cantó a 'Más espejo', sección en la que debutó ayer mismo con una férrea defensa de los partidos de derechas. Aunque se define como "actor de teatro" y no como expolítico, el que fuera diputado de Ciudadanos se estrenó con un duro ataque a la izquierda.

"Me defino como un actor de teatro. Es lo que más he hecho y con lo que más me siento identificado", aseguró en su conversación con la presentadora: "Recuerdo la etapa política y la veo ya tan lejana que hay momentos que hasta me parece mentira". "Estuve casi 11 años en política y me lo pasé muy bien, tengo un buen recuerdo", apuntó a continuación.

Después de asegurar que no tiene "líneas rojas" a la hora de hablar de determinados asuntos, el nuevo colaborador dejó clara cuál va a ser su postura en el programa: "Estamos en un momento muy delicado. Tenía un par de amigos de Argentina y Venezuela que me decían que venían del futuro cuando veían en lo que se estaba convirtiendo España bajo el gobierno de la izquierda, con el nacionalismo y todo eso. Yo vengo del que espero que sea el futuro en España, que es un cambio de gobierno".

Dicho esto, Cantó aseguró que el gobierno PP-Vox está "funcionando bien" en la Comunidad Valenciana: "Estamos ganando derechos. Nos están bajando las impuestos, eso te da derecho a usar tu dinero como te dé la gana. Estamos ganando el derecho a decidir en qué lengua se educan nuestros hijos".

El expolítico, que se define "de centro" en cuanto a ideología, insistió en su argumento: "A veces se habla de un posible gobierno PP-Vox como si estuviéramos viviendo en la Edad Media. Puedo dar fe de que no se ha perdido ningún derecho. Las mujeres no lo han hecho y el colectivo LGTBI tampoco".

"La situación de la Comunidad Valenciana está mejorando, me gustaría reivindicar los gobiernos de derechas frente a una izquierda que está demonizando a la derecha y, sin embargo, pactando con el golpismo catalán, con Bildu y todos los chupópteros que están haciendo que nuestro país deje de mirar por el bien común", apuntó en Antena 3 antes de zanjar: "Reivindicar gobiernos de derechas es necesario".