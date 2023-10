La serie más gamberra de superhéroes del panorama del 'streaming ha encontrado su relevo generacional'. Amazon Prime está a punto de completar la emisión de la primera temporada de 'Gen V', 'spin off' de la serie 'The Boys', con la que nos han presentado a una nueva generación de personajes en el universo creado por Garth Ennis. Una serie que nació como una parodia de los tebeos de los gigantes editoriales como Marvel y DC y que paradójicamente está alcanzando en la pequeña pantalla unos éxitos muchos mayores que el alcanzado por los títulos de las grandes compañías. Disney está estrellándose con sus últimos estrenos y a DC le pasa otro tanto, mientras que Amazon ha conseguido colarles un gol por la escuadra con estas series para las que, sobre la mesa, no había grandes expectativas cuando se pusieron en marcha. Una Amazon que, por cierto, también viene de haberse gastado millones con otras producciones de fantasía que no han acabado siendo el bombazo que pretendían. Basta recordar su adaptación de 'El señor de los anillos' o 'La rueda del tiempo', que se vio eclipsada por la primera.

The Boys nació como una parodia a los personajes de la 'Liga de la Justicia' de DC, el primer gran grupo de superhéroes. Tras tres temporadas en las que el boca a boca ha ido añadiendo cada vez más legiones de seguidores, este universo se expande con la presentación de un nuevo pack de héroes. ''Gen V' nos recuerda un tanto a otro de los grandes éxitos de Marvel como fueron los 'X Men' ('Patrulla X' en España), en la medida en que transcurre en un colegio donde jóvenes estudiantes dotados con poderes aprendían a controlarlos. Los primeros integrantes de la Patrulla X fueron estudiantes, pero pronto se graduaron y comenzaron a actuar como otro más de los supergrupos que operan en el mundo del cómic. En los 80, tuvieron su relevo generacional con Los nuevos mutantes y en los 90 el concepto de la academia se renovó con otro grupo llamado Generación X. Posiblemente el título del spin off de The Boys se inspiró en aquel hit noventero, del que la mayoría de sus personajes están hoy olvidados en la franquicia mutante.

'Gen V' conserva el mismo grado de violencia y escenas sexuales explícitas que difícilmente pueden verse en las series de su competencia. Litros de hemoglobina, miembros cercenados y penes tan descomunales que consiguen burlar la censura. Algo que seguramente se deberá a que va dirigida a un espectador potencial del género de superhéroes que busca que le cuenten unas historias con un tono más adulto. Los protagonistas de Gen V son un poco más ingenuos que los de su serie madre. Es un cliché del género que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. En la nueva serie, tenemos unos personajes que, pese a los traumas que arrastran, todavía ven el mundo con una cierta inocencia y grado de idealismo que sus mayores no tienen. Para Patriota, no hay redención posible, pero todos los nuevos protagonistas le ven como el héroe ideal que reflejan los medios de comunicación y aspiran a ser como él. Seguramente a lo largo de toda la serie veremos cómo este nuevo grupo se dividirá entre aquellos que acaben siendo tan cínicos y descontrolados como sus mayores y aquellos otros que hacen suyo el lema de Marvel de que todo gran poder conlleva, una gran responsabilidad.

Contamos en el reparto con Patrick Schwarzenegger (el hijo de Arnold) que aspiraba como Golden Boy (el chico dorado) a ser el heredero del Patriota, pero debido a los giros de guion que tiene la historia en el episodio piloto hacen que de momento podamos olvidarnos de esa posibilidad. El joven intérprete está logrando un notable debut de carrera tras haber destacado en la serie 'The Staircase' para HBO, en papeles muy alejados a los que su padre nos tenía acostumbrados. Aunque los verdaderos protagonistas son otra pareja de actores, Chance Perdomo y Jaz Sinclair, quienes ya debutaron en otra adaptación comiquera en Netflix, 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina,' que narraba en un tono más terrorífico y macabro las andanzas de la joven bruja. Como marcan las tradiciones del género, este grupo de jóvenes aspirantes a superhéroes que tratan de aprender a usar sus poderes para no perder el control sobre ellos, se verá envuelto en una gran conspiración en su academia. Tal como ya le pasó a Luz Estelar cuando se incorporó a los Siete en la primera temporada de 'The Boys'.

El panorama está un poco más negro en la competencia con los batacazos de otras producciones millonarias. En Marvel, el estreno de 'Invasión secreta' acabó siendo una decepción, aunque la llegada de la segunda temporada de 'Loki' había hecho remontar las audiencias. El mazazo ha venido de otro de los productos estrella de la compañía para el próximo año, 'Daredevil Born Again', un reinicio de la saga con los actores que ya salían en la serie rodada en su día para Netflix. Esta semana hemos conocido que gran parte del material rodado va a ir a la basura tras el despido de sus guionistas y directores, algo que no augura nada bueno de lo que nos esperaba. En la competencia, en DC, el único título que se aproxima a lo que hacía 'The Boys' era 'Peacemaker', creada por el nuevo jerifalte de la compañía James Gunn. Pero, dado el elevado grado de 'haterismo' de fans que no le perdonan que haya querido proseguir con el camino que emprendió Zack Snyder con los superhéroes de la casa, tampoco tengo muy claro como sería recibida una segunda temporada en estos momentos. La cuarta temporada de 'The Boys' ya tiene asegurado que será un bombazo.