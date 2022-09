La muerte de la reina de Inglaterra, Isabel II, supone un momento histórico tanto para Reino Unido como para el resto del planeta. El país anglosajón está sumido de lleno en un proceso de luto que afecta a todos los estamentos de la sociedad. El audiovisual no iba a ser menos y, tras las despedidas por parte de numerosas celebridades, ahora el rodaje de la serie 'The Crown' pausa temporalmente sus actividades por respeto a la fallecida monarca y a su familia.

Isabel II murió a la edad de 96 años el pasado 8 de septiembre después de 70 años de reinado. Y, si bien se han escrito decenas de películas y series recogiendo partes de su vida, sin duda una de las más importantes es 'The Crown'. La galardonada serie de Netflix cubre toda su vida desde su matrimonio con Felipe de Edimburgo y hasta, por el momento, los últimos años del s.XX con el mandato de Margaret Thatcher y la irrupción en la familia real de Lady Di.

'The Crown', que ya ha terminado de grabar su quinta temporada y se encuentra sumida en la producción de la sexta y definitiva, buscará continuar la historia de Isabel II en sus últimos años. Pero ante el acontecimiento de la reina, se ha querido mostrar respeto por la figura que protagoniza su serie. Su creador, Peter Morgan, ha enviado un mail a la redacción de Deadline con el siguiente comunicado: "'The Crown' es una carta de amor para ella y no tengo nada que agregar por ahora, solo silencio y respeto. Espero que, por respeto, también dejemos de filmar".

Esta decisión, en realidad, estaba meditada desde hacía tiempo. Hace unos años, tal y como recoge la misma fuente, el productor Stephen Daldry confirmó que "ninguno de nosotros sabe cuándo llegará ese momento, pero sería correcto y apropiado mostrar respeto a la reina. Sería un simple homenaje y una muestra de respeto". Se desconoce todavía cuánto durará este parón en el rodaje de una de las series más importantes de la última década. Por el momento no afectará a los planes de estreno, ya que la próxima temporada en emitirse, la quinta, sí que está lista y espera ser lanzada por Netflix el próximo mes de noviembre.