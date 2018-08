Espeto de agenda

Hoja a hoja espetada a las brasas. Clavada en la playa. Así está la agenda del flamante líder del PP, casado con el futuro del partido a pesar de los masters del universo del descrédito universitario. El partido político más grande de España ha sido jibarizado en pleno agosto por un cursito no «habilitante».

Anteayer, por ejemplo, en el salón de los espejos del ayuntamiento de Málaga, cuando se presentaba esa pasarela tan chula que sorteará el Guadalhorce formando parte de los 150 kms. que ya hay de senda litoral, a una aguerrida becaria de radio se le cayeron los dientes de leche preguntándole al alcalde y al presidente de la Diputación, «a los dos», por el auto de la jueza Carmen Rodríguez-Medel que eleva al Supremo -dada la condición de aforado del presidente del PP- los indicios de criminalidad en el máster sobre Derecho Autonómico y Local cursado por Pablo Casado.

Tras un divertido escarceo con Elías Bendodo acerca de quién respondería primero, bajo la atenta mirada del ratón Pérez, el alcalde dijo compartir la explicación que había dado Javier Maroto en la radio, incidiendo en que ese máster no es título alguno y que, chispa más o menos, no vale para nada. El presidente de la Diputación, sin perder la sonrisa, se sumó a la respuesta en una suma cuya resultante, sin embargo, viene a ser cero. No hubo repregunta. El ratón Pérez se llevó los dientes de la becaria. El jefe de la periodista ya tenía su corte de audio para el informativo. Y los demás ya habíamos anotado que la nueva pasarela peatonal se construirá sobre el brazo izquierdo del río Guadalhorce, que la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento van a invertir al alimón 1,9 millones de euros en este puente de madera laminada, que tendrá 270 metros de longitud, tres metros de ancho y que contará con siete vanos. El problema es que entre vano y vano, en el plano, fluía como un viento impertinente el eco de la jueza considerando «indiciariamente acreditado» que a Casado le «regalaron» ese máster y que, si fue un regalo, algún valor curricular tendría o algún beneficio supondría, fuera habilitante o no. La jueza pide que se le investigue por cohecho impropio -aprovecharse de ser representante público para recibir regalos- y por prevaricación administrativa. Una hipotética pena por este último delito convertiría en deshabilitante -entre 9 y 15 años de inhabilitación- el no habilitante cursito presuntamente regalado.

Tenían razón quienes decían que le sacarían a Casado hasta una falta en los exámenes de la EGB para publicarlo los medios afines a la oposición. Sobre el Guadalhorce también flota la creencia generalizada de que la línea editorial supera muchas veces la línea. Pero en uno y otro lado.

Muy por encima de todo eso está el principio de que en democracia no debe haber gobernante o aspirante a serlo que no humille ante la ley. Y ahora hay una jueza llamando a las puertas del Supremo.

Por eso ni siquiera los becarios dejarán de preguntar por lo mismo, aunque sea verano. Mal asunto que la agenda se la estén marcando ellos a un PP que, atrapado en el tiempo, parece volver al día C (de Cifuentes). Pero quienes votaron a Casado sabían que era previsible que esto pasara, a no ser que su furia contra Soraya Sáenz de Santamaría les cegase. Ahora la agenda del partido seguirá clavada en la playa, achicharrándose, hasta que en septiembre llegue la Vuelta al cole. También para los magistrados del Supremo.