'Desigualdad entre comunidades', por Plácido Cabrera Ibáñez

Hace unos meses fue el PNV el que consiguió unos beneficios exclusivos al apoyar los Presupuestos del Estado. Ahora han sido los nacionalistas Canarios los que han mejorado las condiciones económicas para viajar a la Península. Mientras tanto hay ciudades en Andalucía y en otras regiones españolas que no sólo no tienen buenos medios para viajar sino que además tienen que hacer largos viajes –algunos con trasbordo- que no están subvencionados. El Ministerio de Igualdad tendría que revisar estas situaciones y trabajar para que exista una mayor igualdad territorial que no perjudique a las personas de otras ciudades que no tienen la fortuna de encontrarse en Cataluña, dónde todas las provincias tienen Ave; en el País Vasco, dónde frecuentemente reciben "tajadas" económicas; en Canarias y Palma, dónde viajar a la Península cuesta menos que a un ciudadano de Andalucía o Extremadura. Mientras tanto, pueden seguir dando subvenciones y más inversiones a otras regiones para que la desigualdad entre personas y regiones lejos de reducirse se acreciente.