'La SS me estrangula', por Bartolomé Florido Luque

He acudido a un cajero para sacar 20 euros de mi cuenta el 08.08.18 y la máquina escupió mi tarjeta indicando que no había saldo. Llamé a mi mujer y me indicó que había 70. Acudí a otra cuenta mancomunada con mis hermanos y estaba bloqueada también. ¿Cómor? Indagué y se debía a un embargo desde la Seguridad Social contra 3 personas inocentes. Alguien debe ir a la cárcel por este tipo de agresiones contra la economía. Han dejado un jubilado sin posibilidad de sobrevivir durante el embargo. Visité la SS en Arroyo el 09.08.18 e indicaron que se debía a un curso de 2014 para actualizar a mis empleados en Inglés y contabilidad entre otras asignaturas cuando yo estaba activo como empresa. El sindicato y una empresa que ofrecía los cursos me cobraron unas cantidades que yo puedo deducir de mis pagos a la SS según acuerdo. El tripartito dio conformidad a la formación continua según personal de la SS. Pregunté a mi excontable y me dijo que estos atentados económicos son frecuentes y la empresa que ofrece los cursos es responsable pero ha desaparecido. ¿Llamo a Íker Jiménez? No. La SS tiene acceso a las personas naturales que instituyeron la empresa, que no cumple el acuerdo y me cobró las cantidades que yo he pagado, a través del registro. La SS me ha responsabilizado aunque yo he cumplido con el acuerdo. La cantidad pendiente es de 567 euros y la embargada 646 debido a recargos. ¿Por qué la SS tolera estas estafas? Metástasis.