'Guerra contra el cambio climático', por Pablo Osés Azcona

Un amigo sabio y demógrafo me acaba de decir: "Pensaba que eras demasiado tajante , hace 20 años, cuando me criticabas por no dar tanta importancia como debía al cambio climático, y ahora veo que tenías mucha razón. Entonces casi todos reaccionaban como él. Después de seguir la humanidad con sus suicidas excesos de CO2 perdiendo un tiempo precioso, ahora parece que la alarma se ha generalizado y se ha daclarado, por fín, la guerra contra el cambio climático, cuando ya es casi imposible ganarla. Del 12 al 14 de septiembre de 2018 en San Francisco se celebrará la Cumbre Global de Acción Climática con un programa alentador. Pretende " impulsar la acción climática hacia adelante, llevando la ambición al máximo nivel".

