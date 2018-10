Facebook también vota en Brasil

Facebook protagoniza un nuevo capítulo en la historia de la injerencia de las redes sociales en las elecciones presidenciales. Tras el escándalo de la agencia Cambridge Analytica en Estados Unidos, que construyó una potente campaña en favor de Donald Trump en 2016, el foco se traslada ahora a Brasil, donde se encuentran en plena campaña electoral para elegir a su presidente. Facebook y Whatsapp están jugando un papel fundamental para el ascenso político del ultraderechista Jair Bolsonaro, que cuenta con poco más de 14 millones de seguidores en Facebook, Twitter e Instagram. El "modus operandi" para alzar a un candidato sobre otro gracias a las redes sociales no es nuevo. Una agencia brasileña especializada en marketing, Raposo Fernandes Associados (RFA), se ha encargado del trabajo sucio. Han creado millones de cuentas falsas para publicar artículos en favor del candidato de ultraderecha. Esta vez, Facebook parece haber detectado el amaño y ha eliminado 68 páginas y 43 cuentas asociadas a la agencia brasileña por "violación de nuestras políticas de autenticidad y de correo no deseado", tal como informó en un comunicado la red social de Mark Zuckerberg. La decisión de Facebook llegó tras la publicación de una investigación en el diario "O Estado de São Paulo" que reveló cómo estas páginas formaban una red de apoyo al candidato ultraderechista. Según esa investigación, esas páginas tuvieron 12,6 millones de interacciones (comentarios, "me gusta" o el número de veces que se comparte una publicación) en los treinta días posteriores a su publicación. Son muchas más respuestas que las que tuvieron en ese mismo periodo el futbolista Neymar y la cantante Madonna. La red social asegura que el cierre de las páginas de RFA es sólo una de las muchas medidas "para evitar que malos actores interfieran con las elecciones de Brasil en Facebook". Whatsapp también está en el ajo. El popular servicio de mensajería propiedad de Facebook está en el punto de mira después de que el candidato izquierdista, Fernando Haddad, acusara a los partidarios de Bolsonaro de propagar mensajes masivos en favor del ultraderechista con información engañosa. Aseguran que así fue como se impuso a principios de mes como el favorito en la primera vuelta electoral. El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Policía Federal ya investigan este caso y Whatsapp ha eliminado algunas de sus cuentas. Contener las campañas de propaganda política ilegal ocupa el primer puesto de la lista de tareas de Facebook, pero ayer tuvo que añadir otra más: elegir un nuevo director ejecutivo de Oculus, el área de realidad virtual de la compañía. Su responsable y cofundador, Brendan Iribe, abandona el barco tras cuatro años junto a Mark Zuckerberg. No es el único en marcharse. Jan Koum, responsable de Whatsapp, y Kevin Systrom y Mike Krieger, cofundadores de Instagram, han protagonizado las estampidas más llamativas de este año. Algo apesta en el seno de Facebook.