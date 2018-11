Engaños de la mente

Viendo las fotos de Trump y Macron en su último encuentro-encontronazo, y los agresivos tuits del primero al segundo, aquello me sonaba a algo, y no sabía a qué. Hasta que me viene a la cabeza aquel odioso Biff Tannen que hace bullying en el instituto al padre de Marty, George McFly, en el filme Regreso al Futuro. Trump sería Tannen y Macron McFly. En la película McFly-Macron se acobarda ante las humillaciones del matón, pero, al volver la escena al tiempo pasado, reacciona y le da un puñetazo a Tannen-Trump cuando éste intenta abusar de su chica. Bien, debió de tratarse de un truco de mi mente para consolarme del mal sabor dejado por el abusón. El Imperio que Trump ahora dirige tiene la economía, la ciencia, el poder militar y los misiles. Por tener, tiene hasta el cine que produce películas con las que consolarnos haciéndonos pensar que al final los abusones no ganan.