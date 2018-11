Youtube bloqueará vídeos

La nueva regulación europea sobre los derechos de autor (o copyright) trae de cabeza a Youtube. La plataforma de vídeos de Google no está dispuesta a responsabilizarse de los contenidos que suben sus usuarios ni a poner en marcha una infraestructura capaz de controlar si se cumple la normativa, tal como recoge el artículo 13 de esta polémica reforma.

Youtube patalea de nuevo para intentar librarse y advierte de que los principales afectados son los ciudadanos europeos porque muchos vídeos quedarán bloqueados para ellos. Es el caso del videoclip de Despacito, que no se podría ver en Europa. La industria musical es una de las que más presión ejercen para introducir esta nueva legislación y tiene en el punto de mira a Youtube porque creen que no paga suficiente a los artistas. Por eso, Susan Wojcicki, CEO de Youtube, comenzó su alegato contra el copyright, en una entrada en su blog que publicó ayer, haciendo mención a artistas como Dua Lipa y Ed Sheeran, que llegaron a sus seguidores a través de Youtube «mucho antes de que fueran descubiertos por un sello». También mencionó a Elton John, que utilizó la plataforma para dar nueva vida a canciones icónicas. La responsable de la plataforma apela al lado sentimental del consumidor de Youtube en el continente al inicio de su comunicado para después lanzar la estocada final: «Los residentes de la Unión Europea corren el riesgo de quedar aislados de los vídeos». Despacito, el tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee, no es «legal», según la nueva normativa, aunque es el vídeo más visto de Youtube con cinco millones de reproducciones. Es uno de esos casos en los que hay varios propietarios de los derechos de autor y no todos están muy claros, según el comunicado de Youtube. El éxito musical mundial Despacito contiene múltiples derechos de autor, que van desde la grabación de sonido hasta los derechos de publicación. Aunque Youtube tiene acuerdos con múltiples entidades para otorgar licencias y pagar por el vídeo, algunos de los titulares siguen siendo desconocidos. Esa incertidumbre significa que podríamos tener que bloquear vídeos como este para evitar la responsabilidad en virtud del artículo 13, advierten. Wojcicki apoya sus palabras con datos. Por un lado, el gasto en copyrigh: Youtube distribuyó en la Unión Europea unos 800 millones de euros en pagos por derechos de autor en el último año. Por otro lado, lo que se pierden los europeos: en el último mes vieron más de 90 millones de vídeos, procedentes de 35 millones de canales.

El problema es que Google no puede controlar el copyright con los medios que tiene. Supervisar cada pieza de su plataforma conlleva un gran gasto. De momento, Google ofrece la herramienta Content ID para que los propios titulares de derechos monitoricen la plataforma en busca de alguna irregularidad. Tratan de escurrir el bulto porque la labor de control de contenidos es enorme, incluso para un gigante como Google.