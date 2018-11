Superar los escollos de Bruselas

Tras el acuerdo para los presupuestos con Podemos no le será sencillo a Sánchez conseguir ahora los apoyos que le faltan entre los nacionalistas catalanes y vascos, aunque con estos ya estamos viviendo en lo que está dispuesto a ceder, pero menos aún superar los escollos de Bruselas, que en un informe acaba de considerar demasiado laxo el último ejercicio de Rajoy, mucho más marcado por la austeridad. No parece factible que la Comisión vaya a hacer la vista gorda. Incluso estratégicamente, España le ofrecerá la ocasión de responder al órdago italiano demostrando que aplica el mismo rasero a todos. Será entonces cuando el Gobierno empiece a hablar en serio de presupuestos, alejándose del terreno del puro marketing electoral.

Suso do Madrid. Málaga



Miedo en el agro británico

Me parece interesante saber que representantes de los sectores agrícola y alimentario de la Gran Bretaña lanzaron hace poco una advertencia al Gobierno de May sobre las graves repercusiones de una salida del Reino Unido (Brexit) sin acuerdo. Ian Wright, director general de la Federación de Alimentos y Bebidas (FDF), tachó ese resultado de «espantoso» pues produciría una situación caótica en los puertos, trastornos en el suministro de alimentos, un aumento del coste para las empresas y del precio para los consumidores. Minette Batter, presidenta del NFU, el principal sindicato agrícola, lo calificó de «catastrófico».

Domingo Martínez Madrid. Málaga