'Despedirnos con cariño', por Pablo Osés Azcona

Me parece que ya sé de que me voy a morir. Al cumplir 86 me miraba y no podía descubrirme cual de los males ascendentes podía ser el dominante. Ahora lo ha descubierto el cardiólogo. Me ha recetado 7 pastillas diarias para prevenir la angina de pecho. Me siento bien pero es evidente que he bajado un escalón. Los 5 kms diarios de hace un mes se han convertido en uno. Y para hacerlo he incorporado un bastón. Ando despacio y me paro con frecuencia. Ando pues como muchísimos viejos a quienes antes miraba como un espectáculo de zoo penoso de ver. Ahora me acabo de incorporar al pelotón. Y me he llenado de comprensión y cariño para todos ellos. Por favor darnos cariño en nuestra despedida. Gracias

'Acoso telefónico', por María Faes Risco Arenal

Hace muchos años tuve la desgracia de confiar en una compañía de teléfonos que, además de causarme los perjuicios que me hicieron dejarla, no cesa de acosarme con llamadas telefónicas sobre sus "oportunidades"; máxime en los últimos tiempos, quizá desesperada por perder con su maltrato a sus clientes. Ya que para este acoso no sirve la lista Robinson, y son tantas sus víctimas entre mis mismos amigos, ¿no debería protegernos de este claro abuso el Gobierno?

'866', por Francisco García Castro

La cifra en negativo, que da titulo a la presente, es el número en el que se ha reducido las bibliotecas públicas ( según el portal de datos del Ministerio de Cultura 2016 con apoyo de las CC.AA) desde 1936. Ahora, podría comenzar un alegato en defensa de las bibliotecas. Pero, cansa, y mucho, reclamar prioridades.

Son " las matemáticas del agotado".